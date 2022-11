Kiss Zoltán Budapesten született különleges emberként. Különlegessége számos dologban megnyilvánul a mindennapokban. Életszeretete és vidámsága is ezt bizonyítja. Barátaival nagyon figyelmes, mindenkinek szentel néhány kedves szót. Sérültsége ellenére aktív életet él. Hobbijai között szerepel a zenehallgatás és a tánc, azonban nem csak hallgatja a zenét, ő maga is játszik hangszeren. Csörgődobjával a Nem adom fel eseményein már több alkalommal fellépett. Az origami művészetét Pásztor Zoltántól tanulta. Azóta egyre több formát tud elkészíteni, és azóta is ennek a szeretete kíséri Zoli életét, sőt, tréningeket is tart.