Ahhoz, hogy megértsük, miként tudja istápolni Tamás Lilla a magyar első osztály élcsapatához tartozó Puskás Öcsi tanítványokat, egy kicsit bele kell ásnunk magunkat a sportos leányzó életébe, szakmájába. A vele való beszélgetésem kifejezetten érdekesre sikeredett, így nem is szaporítanám tovább a szót, ismerjék meg Tamás Lillát, aki messze földről, Jászberényből származik. Elöljáróban annyit azért elárulhatok, hogy személyi edző és légzésterapeuta.

Mi vezetett a sportos életútra?

– Már egészen kiskorom óta jelen van az életemben. 5 évesen még görkorival kezdtem a versenyszerű sportolást, amit aztán hamar abbahagytam, mert még nem álltam készen a versenyekre, se lelkileg, se mentálisan. Majd kipróbáltam a hip-hop-ot és a társastáncot, ott is voltak fellépések. Emlékszem imádtam bemutatni a közönségnek, mit tanultam a tanáraimtól. Aztán beleszerettem a hegedű hangjába, több mint négy évig játszottam a helyi zenekarba, de aztán jött a kézilabda és mindent tarolt. Az NB II-es Jászberényi TKF DSE csapatában megtaláltam önmagam, és életemben először fittnek és élettel-telinek éreztem magam. A kézilabda aztán az egyetemen is végigkísért, de sajnos ott már nem volt egy ütőképes csapatunk, így az alapképzés végére már csak fitneszteremben edzettem. Így indult a fitnesz karrierem.

Elfogadást, szeretetet, megnyugtatást, önbizalmat és legfőképpen alázatot kapott Tamás Lilla a sporttól.

Forrás: Dobrovszki Dániel

Nagy szeretettel beszélsz a sportról, a mozgásról. Miket kaptál ettől a világtól?

– Elfogadást, szeretetet, megnyugtatást, önbizalmat, hitet, életkedvet, egészséget, örömet, bánatot, szépséget, undort, fáradtságot, dicsőséget, büszkeséget, önfegyelmet, kitartást, de ami a legfontosabb, alázatot. Az alázat számomra azt jelenti, hogy sosem nyugodhatsz meg, hogy jó vagy, ha megállsz, ha feladod, lesz nálad jobb, aki tovább csinálja. Mert az győz, aki a legkitartóbb. Azt is jelenti, hogy 110 százalékon kell teljesíteni, és sok edző nem tudja kihozni a versenyzőjéből, játékosából a maximumot. Az alázat megtanított csapattagnak lenni és küzdeni csapatban és egyénileg is. Már az első versenyemen is azon aggódtam, hogy mindent betartottam-e 100%-osan, amit az edzőm kért, nehogy szégyent hozzak rá, később fitnesz magyar bajnok is lettem.

Ezen felül nagyon hálás vagyok, hogy megtapasztalhattam milyen egy világbajnokságig vezető út, mennyi lemondással, akadály leküzdésével és nehézséggel jár. De épp ez a szép benne, hogy egy más világ és nem mindenki érti, ahogy a színészek vagy az énekesek világát sem. Véleményem szerint, fontos a tisztánlátás, mert könnyen elvihet a hírnév és a siker iránti vágy egy rossz, rövidebb útra, de ha valaki figyel, hogy kitől fogadjon el tanácsot, segítséget és kitől ne, akkor nem marad el a siker, természetes úton sem. A thaiföldi világbajnokságon 6., a koreai világbajnokságon 5. helyezést sikerült szereznem és nagyon hálás vagyok érte.

Nem mindegy milyen gyorsan, hova és hogyan veszed a levegőt. A helyes légzés hatására ellenállóbb lesz a szervezet, javul a sportteljesítmény is.

Forrás: Dobrovszki Dániel

Ha jól tudom, légzés terapeuta is vagy. Hogyan is néz ki ez a gyakorlatban? Így elsőre számomra eléggé spirituálisnak tűnik... Laikusként azt mondanám: légzésgyakorlatokból áll.

– Igen, Dr. Buteyko-féle légzésterapeuta vagyok. Az inkább a jóga szerintem, amire Te gondolsz, ott is fontos a légzés, de nálam az edzéseken, orrlégzés tanítással főleg a sportteljesítmény javítása a cél. Nem mindegy milyen gyorsan, hova és hogyan veszed a levegőt. A lényeg az orron át történő be és kilégzésen, a belégzések lassításán és a gyakoriságának csökkentésén van, illetve, hogy ne a mellkasunkba vegyük a levegőt, hanem a rekeszizmot erősítve a hasüregbe, mert ott sokkal több hely van és így lassítani tudjuk a légzésünket. Ha leméred reggel, hogy mennyi ideig tudod befogni az orrod, miután kifújtad a levegőt, (az orrod elengedése után sem nyithatod ki a szádat) ezt a számot érdemes lejegyezni és addig gyakorolni, amíg 25-30 másodpercig nem megy kényelmesen (először ülve, majd séta, futás közben is). Előre szólok, hetek múlva lesz csak változás, de megéri kitartani.

Kinek ajánlanád ezeket a foglalkozásokat?

– Mindenkinek. Minden sejt több oxigénhez tud jutni általa, hatására javul a szervezet vér- és oxigénellátása. Ettől ellenállóbb lesz a szervezet és szinte minden betegséget könnyebben legyőz. Megszűnik az allergia, az orrfolyás, az orrdugulás, a köhögés, a fulladás, nehéz légzés, a szervezet átáll egy egészségesebb működésre. Javulhatnak a belső folyamatok, a keringés, az anyagcsere, normalizálódik a vérnyomás, a pulzus, a vér pH értéke, a testsúly és így tovább. Emellett csökken a stressz, javul a koncentráció, a közérzet, a terhelhetőség, jobb lesz az alvás minősége, nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lesz az ember. Egészségmegőrzésre és teljesítménynövelésre is ajánlom. Azon kedves vendégeimmel, akik életmódváltással kapcsolatban keresnek meg, légző gyakorlatokkal kezdjük az edzést és kellemes változásokról szoktak beszámolni.

Jó barátnője, Szick Petra Dóra hívta el a Puskás meccsre, és megmutatta a környéket, amibe azonnal beleszeretett.

Fotós: Nagy Sándor

Mi fűz a megyénkhez? Ha jól tudom, a felcsúti meccs teljesen elvarázsolt és igazi Puskás szurkoló lettél!

– Egy nagyon kedves barátnőm, Szick Petra Dóra hívott el egy Puskás meccsre, és megmutatta a környéket, amibe azonnal beleszerettem. Így van, imádom a focimeccsek hangulatát, hallgatni a szurkolókat, látni a cseleket, gólokat és izgulni egy csapatért. Volt szerencsém találkozni a vezetőséggel, akiknek említettem, hogy a jövőben szívesen tartanék erőnléti edzést a fiúknak és nem zárkóztak el tőle, sőt! Ki tudja, lehet hamarosan visszajáró vendég leszek a csapatnál. Egy biztos, nagy kaland lenne: nyáron Görögországban dolgoztam edzőként diákokkal, ahol a focista fiúk voltak a leglelkesebbek, így jutott eszembe, hogy szívesen elmennék egy csapathoz erőnléti edzőnek.