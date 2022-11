S ha személyesen nem is, de videóüzenetben köszöntötte az ünneplőket Festetics Enrico, a kastély egykori építtetőinek, tulajdonosainak leszármazottja is: sajnálatát fejezte ki, hogy családjával nem tud részt venni a kastély életében az oly meghatározó felújítást követően, de hálás a hatóságoknak és mindenkinek, aki ebben a projektben részt vett. Majd pedig reményét fejezte ki, hogy minél többen ellátogatnak a kastélyhoz s megnézik azt.

Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője 2018 áprilisára emlékezett vissza, amikor még Festetics László gróffal együtt tették le az alapkövet, amely a kastély felújítását indította el. Mint kiderült azonban, pár nappal később a gróf egy autóbalesetben életét vesztette.

– De hiszem, hogy onnan fentről örül ennek az eredménynek és ennek az eseménynek – tette hozzá a képviselő, ahogy azt is. – A dégi kastély nemzeti örökségünk részét képezi, s nem csak építészeti emlék, annál sokkal több. Reményeink szerint a most elkészült turisztikai fejlesztésnek köszönhetően Dég és a térség az országszerte épülő, fejlődő, rendkívül gazdag építészeti örökségünket felölelő, jól értékesíthető turisztikai termékcsomag láncszemévé válhat.

- Egy olyan kastély, amely korai klasszicista stílusával az elsők között volt az országban, melynek oly neves és tehetséges építész adott karaktert, mint Pollack Mihály, melynek angolparkja a New York-i Central Parkhoz mérhető, kétségtelenül csábító célpont – - fogalmazott Simon László, Fejér megye főispánja, aki kifejtette azt is: e kastélyfelújítás nem egy egyszerű zöldmezős beruházás volt - számos engedélyezést, tervezést kívánt, melyeket feltárások, kutatások előztek meg. Mint kiderült, 54 eljárást folytattak le csak a Fejér megyei kormányhivatalnál ahhoz, hogy eljussanak a megnyitóig.

Csepreghy Nándor miniszterhelyettes szerint a dégi kastélyfelújítás a magyar örökségvédelem fontos mérföldköve.

– Nagy teljesítményt jelez, hiszen két szakasz határán áll az országépítés folyamatában. Ha időlegesen is, de lezár egy fejezetet és jelzi egy másik kezdetét. A dégi kastélyban szinte egyszerre van jelen minden, ami a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram elindítását és megvalósítását indokolta: benne van az épített és a kézzel nem fogható, szellemi örökségünk is – mondta a miniszterhelyettes, utalva az építtető Festetics Antal, felvilágosult eszméket valló szabadkőműves elhivatottságára – amely Csepreghy szerint –, a mai demokráciánk alapját is jelenti. Kijelentette: - Nem hagyunk torzóban semmit, s többet végeztünk, mint amennyit az összes többi kormány együttvéve végzett a rendszerváltás óta az örökségvédelem területén – mondta a miniszterhelyettes.

A kastély kulcsának szimbolikus átadása, valamint a szalagátvágás után Gárdonyi Sándorné, Dég polgármestere köszöntötte az ünneplőket, s elmondta: a Festetics-kastély Dég turizmusának és kulturális életének új, méltó helyszínt biztosít. – Nem csak régi szépségét nyerte vissza, hanem falai között új szakmai közönségek jönnek létre, programok indulnak el.