Egy több mint 33 millió forintos pályázati pénzből épült meg az Ezerjó Tanösvény és ehhez kapcsolódott a városi aktív zöld területek rendezése projekt is. A vissza nem térítendő támogatásból megújulnak a város zölddel borított részei, valamint a közterületek is, méghozzá környezettudatos, család- és klímabarát szemlélettel. Az uniós pályázat célja elsősorban az, hogy legyen megfelelő környezet ahhoz, hogy akár a családok, akár a fiatalok jól érezzék magukat. Ezen belül a szabadidő hasznos eltöltése is szerepet játszik.

Természetesen a tanösvény tervezése során gondoltak arra is, hogy a fejlesztések, túl a fiatalok érdekein, a környezeti fenntarthatóság követelményeit is szolgálják, ezzel is hozzájárulva a városi zöld környezet megteremtéséhez. Fenesi Andrástól megkérdeztük, hogy pontosan honnan indul és meddig tart az Ezerjó Tanösvény. A projekt kommunikációs vezetője elmondta: - A tanösvény az Ezerjó u.- Pince utca kereszteződésénél indul és a Kapucinus udvart érintve jut el a Hársfa utcába. Onnan a Kecske-hegy irányába az Orbán kápolna előtt, majd a szőlők mellett elhaladva csatlakozik a Látóhegyi tavakhoz. Amint azt Fenesitől megtudtuk, a projekt keretében megvalósult a móri Békás-tó környezetének komplex revitalizációja is