A nem kis túráról a napokban, mi is beszámoltunk. A német férfi tervei szerint a téli hónapokat már otthon szerette volna eltölteni. Sztellának is kell a megfelelő ellátás a hideg időkben. Nem tudni, hogy Karl írta át a terveket vagy túl csábítóak voltak az ajánlatok, de most az a hír járja, hogy alig hagyta el Fejér megye határát, a szomszédos megyében is hasonló vendégszeretettel várták a helyi lovasok.



Sokan kísérik figyelemmel útját, így összeakadt egy kedves emberrel, aki szállást ajánlott az egész csapatnak Baranya megyében. A Veszprém megyei Őrsiből indult neki a Baranya megyei Tófűnek. Karlért, Sztelláért és Rubináért fuvar jött. Eleinte nem találtak megoldást az ekhós szekerének utána szállítására, de úgy tűnik, az is megoldódott.



Azt hiszem, jön még a kis csapat, a mi utcánkba!