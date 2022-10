2012-ben egy súlyos autóbalesetben majdnem meghalt Karl Kissel: a német férfi az A96-os autópályán, Mindelheimnél szenvedett balesetet, amikor barátja autója 250 km/h sebességgel elszállt. Barátja felesége nem élte túl. Karlt helikopter repítette kórházba. Betört a feje és a gerince is megsérült, egy ideig kómában volt. Csak a csodának és az orvosoknak köszönheti életét. Minden megváltozott körülötte, de legfőképpen saját maga. Ettől kezdve nem érdekelte a luxusélet, csak élni akart, visszajutni a természetbe.

Minden nap hálát ad Istennek az új életért, és hogy ilyen szerencsés, amiért életben maradt. Szóval útra kelt és a nomád élet lett az új filozófiája is. Ahová csak lehet, gyalog megy, hátizsákkal és Rubinával, a 8 éves kaukázusi kutyájával. Most, az Erdélyből induló lovaskocsi túrára is elkíséri gazdáját a nagytermetű, de igen jámbor jószág.

A nagy favorit: Transylvania

Erdély Karl nagy kedvence. Korábban már járt ott, egy téli szabadsága alkalmával. Akkor Vlad Tepes várát is megnézte. Hosszú órákat gyalogolt a környéken, fent, a hegyen. Most is Rubinával, a kutyájával érkezett az erdélyi hegyekbe. Nagy elgondolás vezérelte: lovat és kocsit akart vásárolni, amivel európai, nomád útra kel. Ott tartózkodása alatt kocsira hamar szert tett, már csak a ló hiányzott a "szettből".

Falusi vendéglátói azonnal ajánlottak egy éppen eladó lovat a számára. Egy istállónak nevezett épülethez vezették. Mikor beléptek az ajtón, villanyt kapcsoltak. Legnagyobb meglepetésére egy ablaktalan helyiségben, a sarokban álldogált az eladásra kínált állat, kikötve. Első pillantásra látta, hogy egy szép állat rejtőzik a fészernek is alig nevezhető épületben, de ő nem ilyet akart, hanem sokkal erősebbet, ami elbírja a kocsit, rajta őt, Rubinát és az összes portékájukat. Egy valódi hidegvérűt. A tulaj bizonygatta a ló erejét, majd meg is mutatta: kérte, nézze meg munka közben.

Elszorult a szíve, amikor azt látta, hogyan dolgoztatják az állatot a hegyoldalban, két tonnás farönkök elé kötve. De nemet mondott és távozni készült, amikor a ló ráhörgött. Valami megmozdult a lelkében, valami különlegeset érzett – mégis ott hagyta. Két hosszú éjszakán át nem tudott aludni. Folyton az állat járt az eszében, és azok a képek, amiken a ló minden izmát megfeszítve húzza, vonszolja a hatalmas farönköket a hegyoldalban. Reggelig viaskodott az elméje és a lelke, majd döntött és visszament a lóért. A felajánlott összegért nem akarták neki adni, majd’ a háromszorosát kérték. Tisztában volt vele, hogy nem ér annyit a jószág, de végül megadta a kért összeget a gazdájának.

Csapattá kovácsolódott a két állat

Sztella, a ló így lett Karl útitársa, családtagja. Hátasa végtelenül szelíd, de még nem szokott a nagyvilági léthez. Nagyobb autóktól, kamionoktól megijed, ilyenkor Karl eltakarja a ló szemét és a fülét, így az állat nyugodt marad. Rubina először nem nézte jó szemmel az új jövevényt, de gyorsan elfogadta, hogy már nem az egyedüli kedvenc. Az eltelt hetekben igazán jó csapattá kovácsolódtak. Nekivágtak a kontinensnek.

Sajnos rossz tapasztalat is volt: Debrecenbe a rendőrök Karlt nem engedték be a lovaskocsival, a határ magyarországi oldalán pedig miközben a nyájas polgárok körberajongták lovát, hátul kirabolták a kocsiját. Elvitték Rubina és Sztella papírjait, valamint a férfi bankkártyáját, készpénzét.

A lovas közösség hetek óta nyomon követte útjukat. Arra viszont nem számítottak, hogy találkozni is fognak velük. Lics Zoltán az M7-es autópálya mellett, Szabadbattyánnál találkozott össze a vándorokkal. A közelgő eső elől menedéket nyújtva, lovastársa, Bátorné Solymár Alexandra úrhidai kisházába invitálta Karlt. A férfi elfogadta a lehetőséget. Néhány éjszakát itt töltött, de hiába a szobában lévő ágy, még itt is a sátrában aludt. Az évek alatt megszokta, hogy a csillagos ég alatt alszik. Télen is kint tisztálkodik, hideg vízben, azt mondja, az 5-6 Celsius-fokos hideg még kellemes számára. Közben a jámbor Rubinát el kellett csukni az udvaron, mert a helyi kemény mag – két, körülbelül 6 kilós szobacirkáló házőrző – nem szívlelte társaságát. A behemótot biztonságba kellett helyezni. A területen viszont csak egy elzárt hely akadt, ahová becsukhatták: a tyúkudvar. A kaukázusi óriás kutya így lett tiszteletbeli úrhidai szőrös tyúk.

Európa meghódítása lovaskocsival

Hosszú út áll előttük. Magyarországot elhagyva, Ausztrián keresztül, Németország felé veszik az irányt. Karl szerint ott egy kicsit letáboroznak és dolgozni fognak. Ő is és Sztella is. Amint kitavaszodik, ismét elindulnak. Franciaország után Spanyolország és Portugália lesz a cél. Miután bejárták a déli részeket, északnak fordulnak.

Lassan haladnak, a saját tempójukban. Az úrhidai néhány napos pihenő után október 25-én, kedden, napközben elindult a nem mindennapi társaság. Jó utat! Gute Fahrt!