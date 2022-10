Még tavaly ilyentájt írta ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a közbeszerzést a régóta tervezett fehérvári intermodális csomópont kialakítására. Az akkori becslések olyan 16 milliárd körüli összegről szóltak. Az európai közbeszerzési értesítőben megjelentek szerint – amiről a Magyar Építők oldal is beszámolt – a nyertes ajánlattevő a Swietelsky Vasúttechnika Kft. és a Swietelsky Magyarország Kft., az óriásprojekt értéke közel 33 miliárd forint.

A beruházónak egy éve van az összeg előteremtésére. A szerződés akkor lép hatályba, ha a pénzügyi forrásról szóló megállapodást is aláírták. A közbeszerzés szerint a kivitelezők elkészítik a végleges kiviteli terveket, majd lebonyolítják az építkezést.

Ennek részeként felújítják a Mártírok útjának a Seregélyesi úti kereszteződés felé eső részét 659 méter hosszban, mellette önálló vonalvezetésű kerékpárút, valamint 150 méter hosszú elválasztott gyalog- és kerékpárút épül.

A Mártírok útját összekötik az Új Váralja sorral, ami egy közel 700 méteres új utat jelent majd. Ennek részeként megépül egy 155 méter hosszú közúti felüljáró a vasútállomás felett. A Mártírok útja és az Újváralja sor csatlakozásánál 1-1 darab körforgalmú csomópont épül, illetve azzal párhuzamosan 449 méter hosszú elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút is létesül.

De a nyertesnek meg kell építenie a Széchenyi utca –Béke tér kapcsolatát biztosító 600 méteres utat is. A Magyar Építők beszámolója szerint új autóbuszpályaudvar épül a Béke téren 11 darab indító kocsiállással, itt 2 peronfedés is létesül, mellette kialakítanak egy közösségi teret is. 24 férőhelyes autóbusz tároló is épül.

A már meglévő vasúti felvételi épület funkcionális bővítése szintén megtörténik, kialakítják az autóbuszos kiszolgálást biztosító ügyfélszolgálati irodát, pénztárakat, irodahelyiségeket, valamint egy új vizesblokkot.

Egy 230 férőhelyes P+R parkolóház is megépül a felvételi épület nyugati oldalán, a gyűjtőút mellett.

Mindehhez persze az kell, hogy a beruházó, jelen esetben a januárban megszűnő NIF, jogutódjaként pedig az Építési és Beruházási Minisztérium elő tudja teremteni a forrásokat a jelentősen megnövekedett költségű beruházásra. Erre, tehát a szerződés véglegesítésére, egy év áll rendelkezésre.