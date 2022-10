– A történelem bebizonyította, hogy az egymást követő nemzedékek csak egymásra építkezve érhetnek el eredményeket, ezért is fontos, hogy megbecsüljük önöket, az önök által képviselt értékeket. Soha még ekkora szükség nem volt a generációk összefogására – mondta köszöntőjében Varga Tünde polgármester.

– Az elmúlt két-három évben olyan dolgokat éltünk át, amelyeket korábban lehetetlennek tartottunk, és úgy tűnik, a jövő egyre kevésbé kiszámítható. Önök is több különböző válságot éltek már át, és mégis itt vannak. Ezt meséljék el! Meséljék el, hogyan kell felállni, továbbmenni! Adják át tudásukat és tapasztalatukat a fiataloknak, és segítsék őket, hogy ne csüggedjenek, és ne veszítsék el a reményt! Valódi, hiteles példaképekként a mindennapokban is mutassák nekünk az utat! – kérte a polgármester.

Az ünnepségen köszöntötték a település legidősebb lakóját, Lovászi Lászlót. Laci bácsi 1926. december 14-én született Nádasdladányban. Már 12 éves korában dolgozott gyerektár­saival, kaszáltak, kézzel arattak. A Nádasdy grófnál is volt hónapos, répát kapáltak, csemetét irtottak, masináltak. Megjárta a hadifogságot is, majd 1956-ban „elindult világot látni”. 1999. 09. 09-én hazajött végleg Nádasdladányba, a mai otthonába, a Simon családhoz.

A folytatásban a Nádasdy Ferenc Általános Iskola diákjai kedveskedtek műsorral. Majd a finom estebéd következett.

Siki Szabolcs



Varga Tünde az otthonában kereste fel Lovászi Lászlót

Fotó: Siki Sz.