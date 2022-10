Az előadások színhelye továbbra is a Petőfi Művelődési Központ, ahol a 2022-2023-as színházi évadban a Thália bérletsorozat keretében két új és vidám vígjátékkal és egy musicallel várják a nézőket.

Az első előadás a Körúti Színház produkciója lesz, melynek címe A betörő. A romantikus vígjátékot két neves színész, Nyertes Zsuzsa és Straub Dezső alakításában láthatják november 5-én 17 órától. Decemberben érkezik a bérletsorozat második darabja, egy musical comedy, melyet a Magyarock Dalszínház ad elő. A női nem című történet egy mindenkit érdeklő témát, a női nem rejtelmeit dolgozza fel könnyed hangvételű zenés vígjáték formájában. A főszerepet Magyar Attilát alakítja. Az előadás december 10-én 17 órakor kezdődik. A Miért nem marad reggelire? című vígjáték Kautzky Armand főszereplésével már jövő év februárjában kerül színre és egy szigorú keretek között élő, kissé unalmas felnőtt és egy igazi akaratos, hisztis, éretlen kamasz kapcsolatának fejlődését mutatja be.

A bérletek árusítása már megkezdődött, de minden előadásra a szabadon maradt helyek erejéig szóló jegyek is vásárolhatók a Petőfi Művelődési Központban.