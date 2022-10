Ahogy arról korábban, júniusban hírt adtunk, a Pozsonyi úti lehet a diszkontlánc újabb, immáron negyedik fehérvári üzlete a Balatoni úti, a Farkasvermi közben és a Mártírok útján található áruházat követően. Ám azóta a területen semmi nem történt, sőt a lakók bejelentése alapján mára már egészen kaotikus állapotok vannak: teljesen megnőtt és elburjánzott a fű, gazdátlanná vált ez a rész.

Felkerestük ebből kifolyólag ismételten a terület tulajdonosát a Lidl Magyarországot, hogy felvilágosítást kapjunk a projekt részleteiről, illetve hogy az elhagyatott, korábban kézilabda-, kosárlabda-, teniszpályák területi rendezése mikorra várható. Felkeresésünkre a következő választ kaptuk:

– Ahogy korábban, így most is azt tudom válaszolni Önnek, hogy a Lidl Magyarország továbbra is tervezi a beruházást, ugyanakkor ennél bővebb információval jelenleg nem tudunk szolgálni. A terület állapotára vonatkozólag, az illetékes kollégáktól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a terület rendbetétele (a fű lenyírása valamint a területen felhalmozott szemét elszállítása) ezen a héten megtörténik.

Fotós: Káldor András

Bár, ahogy feljebb olvashatták, az ütemezéssel kapcsolatban részleteket nem árultak el, ennek ellenére igyekszünk tartani a kapcsolatot a céggel, hogy amint módjukban áll, felvilágosítást adjanak a részletekről és a beruházás pontos menetrendről, amelynek bizonyára sok lakó örülne a környéken, ugyanis információnk szerint, a közelben működő Spar szupermarket erősen leterhelt a nagy forgalom miatt.