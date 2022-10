- Nem alkottunk új rendeletet, a szociális rendeletünket bővítettük ki egy tüzelőanyag támogatásról szóló ponttal. Egyszeri támogatásról van szó, amelynek összege 10-40 ezer forint lehet. A jogosultság jövedelemhez kötött. Az igényt azok adhatják be, ahol több fős háztartás esetén legfeljebb 100 ezer forint, egyedülállók esetén maximum 120 ezer az egy főre jutó havi jövedelem – foglalta össze Sztányi István, Vértesboglár polgármestere.

A kérelmet a jelenlegi fűtési szezonban, október végétől március végéig lehet beadni. Az igényléshez űrlapot kell kitölteni, amelyet az önkormányzat honlapjáról is le lehet tölteni, de az eddigi gyakorlatnak megfelelően a hivatal munkatársai minden háztartásba eljuttatnak belőle egy-egy példányt az igényléshez szükséges tudnivalókkal együtt. A polgármester azt is hozzátette, egyelőre nem tudják, hányan kérelmezik majd a támogatást, így első körben egymillió forintot különítettek el a tüzelőanyag támogatásra. Amennyiben szükséges azonban, úgy igyekeznek újabb keretet biztosítani, hogy minden igénylőnek tudjanak segíteni.

Sztányi István arról is beszámolt, hogy a képviselő-testület döntött a közösségi ház átmeneti bezárásáról is. Ezzel kapcsolatban egyetlen kivételt a nagyterem képezhet, hiszen a helyi általános iskola diákjainak ott tartják a testnevelés órákat. Az önkormányzat ugyanakkor egyeztetést kezdeményezett az intézmény fenntartójával, a Székesfehérvári Tankerületi Központtal: arra kérik a fenntartót, vállalja át a terem fűtési költségeit, hogy a testnevelés órákat a téli időszakban is meg tudják tartani.