Az országos rendezvényhez idén hatvannyolc erőmű csatlakozott, köztük a Széphő Zrt. is: üzemlátogatáson vehetnek részt az érdeklődők a Király soron és a Bakony utcában is. Utóbbi esetében a fűtőerőmű teljes területét bejárhatják, megnézhetik a természetes környezetben elhelyezkedő erőműben a kazánokat, megismerhetik működésüket, megtekinthetik a kiszolgáló berendezéseket, a segédtechnológiákat és a gázmotorokat, valamint betekintést nyerhetnek az irányítástechnikai, üzemeltetési, szabályozási folyamatokba is. Ezen a napon a Király sori fűtőerőmű is megnyitja kapuit, ahol a látogatók nemcsak a távhőtermelés történetének érdekességeivel ismerkedhetnek meg, hanem láthatnak üzemen kívül helyezett gőzturbinát, sőt akár egy 5000 m³-es kitisztított, nyitott olajtartály belsejébe is bemászhatnak. A főszervező Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közleménye szerint a program legfőbb célja, hogy az energia- és távhőtermelés, valamint a közműszolgáltatások működésének bemutatásával felhívja a figyelmet arra, hogy környezetünk védelme érdekében érdemes tudatosan bánni erőforrásainkkal.

A program ingyenes, 16 éven aluliak csak szülői felügyelettel érkezhetnek. Fényképezni szabad, de előzetes regisztrációt kérnek a www.eromuvekejszakaja.hu oldalon.