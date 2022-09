– Bármilyen döntés is szülessen helyben, az önkormányzatok elsődlegesen azt tartják szem előtt, hogy biztosított legyen a lakosság és a településen működő vállalkozások számára a zavartalan ellátás, valamint megvalósuljanak a rendszerkarbantartási- és fejlesztési beruházások. Az ellátásbiztonság állami tulajdonban garantált, és a rezsicsökkentés e szektorban való fenntartása – már csak adminisztrációs és gazdasági szempontból is – egyszerűbbé válik. Ugyancsak fontos kérdés, hogy legyen elérhető és tettre kész az új tulajdonos–üzemeltető is műszaki hiba, csőtörés esetén. Ezek a gyakorlatias kérdések határozzák tehát meg a települések álláspontját elsősorban - fogalmazott Varga Gábor.

Fejér megye 5-ös számú választókörzetében két társaság ellátási területébe tartozik: a Fejérvíz Zrt és a Mezőföldvíz Kft szolgáltatja az ivóvizet és kezeli a szennyvizet.

Fotós: FMH-Archív

Arra kérdésünkre, hogy született-e és ha igen, milyen döntés az egyes önkormányzatoknál, a következőt válaszolta:

– A fenti kérdések alapos áttekintését követően többségében már meghozták vagy ezekben a napokban hozzák meg a képviselő-testületek a döntést. Választókerületem két társaság ellátási területébe tartozik: a Fejérvíz Zrt és a Mezőföldvíz Kft szolgáltatja az ivóvizet és kezeli a szennyvizet. Egy-két kivételtől eltekintve a települések általános hozzáállása eddig az, hogy az átalakulás során átadják az önkormányzati tulajdonú vízműveket és a kapcsolódó infrastruktúrát.

Az átadás melletti egyik legnyomósabb érv sajnos nem meglepő: az orosz-ukrán háború velejárójaként egész Európát sújtó energiaválság a vízszolgáltatás területét sem kerüli el. Brutális drágulás tapasztalható a vízszolgáltatók energiabeszerzéseiben, melyet az önkormányzati tulajdonú szolgáltatók gyakorlatilag képtelenek lennének finanszírozni a jövőben, jelentős vízdíjemelés nélkül.

Mindazonáltal még mindig élénken él az emberek emlékezetében a baloldali kormányok 2010 előtti pusztítása a közművekkel kapcsolatban (is). A baloldal által elherdált közművagyont a jobboldali kormányoknak kellett visszavásárolnia és részben pótolnia az elmaradt fejlesztéseiket. Természetesen a józan gondolkodású vidéki emberek fejében azonnal megfordul, hogy egy esetleges baloldali kormányzás esetén ismét dobra vernék a közműveket, újra kiszolgáltatottá téve a magyar családokat és a hazai vállalkozásokat a külföldi tulajdonosok árazásának. Az ennek megakadályozására vonatkozó garanciák beépítése az átadás folyamatába jogos, mondhatni nemzetstratégiai igény a magyarok részéről. Az általam legtöbbször hallott ellenérv e köré a kérdés köré épül.

Amint arról korábban beszámoltunk, a kérdésről, az esetleges átadásról tárgyalt a székesfehérvári közgyűlés is, ahol a város úgy döntött, hogy a víziközmű-vagyont átadja az ellátási kötelezettséggel, felelősséggel és valamennyi kockázattal együtt a magyar államnak. Az állam 100 százalékos döntést várt el a tulajdonosoktól, azaz elvileg az összes tulajdonos településnek igent kell mondania, ám ez várhatóan nem fog megtörténni, az államnak a helyzethez képest kell majd a saját döntését meghoznia.