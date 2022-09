A nyílt ülésen a helyszínen kiosztott sürgősségi indítványokkal együtt 29 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. Az ülés a napokban elhunyt Garai Zsuzsanna pedagógusra való rövid megemlékezéssel és egyperces néma felállással kezdődött. Az első napirendi pontnál a képviselők többsége szót kért, parázs vita alakult ki a közel két órán át tartó „tárgyalásban”. Szabó Zsolt kezdte a hozzászólások sorát azzal, hogy kérdéseket intézett Mészáros Lajos országgyűlési képviselőhöz. Afelől érdeklődött, hogy igaz-e az a friss hír, miszerint a kormány a távfűtéssel fűtött lakásokban csökkenteni akarja a lakosságnak adott hőmennyiséget, illetve hogy a kormány segíti-e majd az önkormányzatokat a megnövekedett rezsiköltségek megfizetésénél.

„Utolsó információm az, hogy a távhő ára nem fog változni, hogy lesznek-e korlátozások, arról én most pontosan nyilatkozni nem tudok” – kezdte válaszát az országgyűlési képviselő. Majd emlékeztetett, hogy az elszabadult energiaárakért nem a kormány a felelős, az nem Magyarország-specifikus jelenség. Mint mondta, hazánkat nem érinti majd a földgázhiány. Ezután a képviselők egymás felvetéseire válaszoltak, a fókuszban maradt a távhő kérdése. A „kinek kell a fűtésszámlákat kifizetni” kérdéskörre reagálva az országgyűlési képviselő elmondta, hogy a szolgáltatóváltáskor még nem volt képviselő, de át kellett tanulmányoznia ezt a kérdést, és leszögezte, a Fidesz nem állt be egyik vitás fél mellé sem a városi távfűtés kapcsán kialakult vitában, még ha ezzel a váddal illetik is a helyi frakciót és személy szerint őt is.

Kijelentette, hogy a jelenlegi jogi helyzet szerint az energiahivatal döntése értelmében a DVG Zrt. a hőszolgáltató, és annak kell a számlákat befizetni. Ugyanakkor kifejtette abbéli véleményét, hogy a szolgáltatóváltás az önkormányzat részéről előkészítetlen volt, a kérdéseket előre tisztázni kellett volna, hogy a két cég közötti vitás kérdések ne a lakosságon csapódjanak le. Mint mondta, így maradtak vitás kérdések, mint például a számlabefizetések kérdése, de fontos lenne leszögezni, hogy a bírósági eljárás végén lesz majd egy elszámolás a két cég között, és a befizetett pénzek sorsa nyugvópontra kerül a lakosság vegzálása nélkül.