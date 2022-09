Egyperces némasággal tisztelegtek a balesetben meghalt egykori bányászok előtt, megkondult értük a lélekharang a 2066-ig felnyitására váró, 2016-ban csillébe helyezett időkapszula felett. A fiatal bányászt ábrázoló szobor talapzatán 22 nevet lehet olvasni, a betűk tragédiákról adnak számot 1927-től egészen 1992-ig.

A településvezető után Oravecz Attila helyettes plébános lépett a mikrofonhoz, ő is az áldozatul esett bányászokról beszélt, majd „Jó szerencsét!” köszöntéssel zárta szavait. Az 1964-ben emelt emlékművet nem csak Kincsesbánya, hanem Isztimér, Balinka és a Móri Járás képviselői is megkoszorúzták, meghajtotta fejét tisztelete jeléül Törő Gábor országgyűlési képviselő is. Miután minden szál virág a helyére került, díjakat adtak át és estig tartó szórakozás következett.