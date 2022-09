Romhányi György, orvos, patológus, amiloidkutató 1905-ben Száron született, ahol édesapja, Reichenbach György volt a körjegyző. Nevét később bátyjával és szintén orvos öccsével változtatta Romhányira. Szülőháza ma is áll a községben – most éppen átépítés alatt -, a polgármesteri hivatalnak ad otthont. Szár német nemzetiségi általános iskolája is a híres professzor nevét viseli.

Úgy tartják, nem csak kiváló orvos, de magával ragadó előadó is volt, akinek előadásaira még a végzett orvosok is visszajártak. Alakjáról, munkásságáról és a tiszteletére, az egykori tanítványok által útjára indított Romhányi Orvostalálkozókról most könyv is született. A Pécsi Egyetem gondozásában megjelent kötetet, akik sorozatot indítottak a náluk megfordult kiemelkedő professzorokról, szombaton az előadások előtt Kellermayer Miklós, egyetemi tanár, emeritus professzor mutatta be.

A szent misén túl a találkozó első előadása is a megjelentek lelki feltöltődését szolgálta: Simon Wagner István, plébános, a hittudományok doktora Jézus, a gyógyító címmel a Biblia, főként az Újszövetségben olvasható gyógyításokról beszélt a hallgatóságnak. Sajnos betegség miatt elmaradt Érdi Tamás, látását vesztett zongoraművész előadása, amelyet a zene gyógyító erejéről tartott volna, ám a szervezők már egyeztettek vele arról, hogy a most elmaradt előadását a jövő évi szári orvostalálkozón mindenképpen pótolják.

A nap második részében aztán több orvosszakmai téma is terítékre került, így szó esett többek között a kardiológia, valamint az MR képalkotás dimenzióiról, az innovatív endoprotetikáról, valamint arról is, hogy daganatos betegek esetén milyen szakmai és etikai felelőssége van a képalkotó orvosnak a modern technika birtokában.