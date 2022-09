Az alakulatától búcsúzó főtanácsos harminc éve került az MH 43-as alakulat elődszervezetéhez, az 5. Alba Regia Önálló Rendészeti Komendáns Ezredhez. Pályafutása kapcsán az ezredes kiemelte: Tibor már évtizedekkel korábban jó szakember hírében állt a Magyar Honvédségnél, aki számos törvény és jogszabály kidolgozásában, előkészítésében vett részt és akire szakmailag bármikor lehetett számítani katonaberkekben.

A nyugdíjas évei elé néző főtanácsost Hámori Zita őrnagy, az alakulat személyügyi főnöke is köszöntötte. Mint hangsúlyozta: civilként kevés olyan ember van, aki otthonosabban mozogna honvédelmi és a személyügyi kérdésekben, mint Molnár Tibor, aki munkája során eredményesen hozakodott elő parancsnokainál saját elképzeléseivel. Tevékenységét elismerések hada kísérte, például a Honvédelemért kitüntető cím mindhárom fokozatát odaítélték számára, de az évek során rengeteg parancsnoki elismerést is átvehetett. Hámori Zita őrnagy köszöntőjében, honvédnyelven kívánt erőt, egészséget és katonaszerencsét civil kollégája részére, megjegyezve, a személyügy továbbra is számít a búcsúzó főtanácsos szakmai tanácsaira.