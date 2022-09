Nem titkoltan a bélyeggyűjtés népszerűsítése a célja annak a tevékenységnek, melyet a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör folytat évek óta a városban: ezúttal is egy fehérvári iskolába vitték el értékes bélyegeik javát, hogy a diákok szemügyre vehessék őket. A Kossuth Lajos Általános Iskolában nyílt tárlatot Östör Annamária és Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselők is üdvözölték.

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Strasszerné Farkas Márta, az iskola igazgatója a megnyitón elmondta:

- Nagy öröm számunkra, hogy a fennállásának 70. évfordulóját ünneplő székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola adhat otthont ennek az értékes kiállításnak. A bélyeg gyűjtése nagyon hasznos és izgalmas időtöltés, s mindamellett értékteremtő és értékmegőrző tevékenység is, melynek eredményét most itt mi is látatjuk – fogalmazott az iskola igazgatója. Hozzátette: idén az iskola a zenei tagozat alapításának 50. évfordulóját is ünnepli. Ennek apropóján egyébként a bélyegek között látható zenei tematikájú rész is.

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Östör Annamária is köszöntötte a közönséget, s elmondta: az Aranybulla emlékév a bélyeggyűjtő körnek is alkalmat adott arra, hogy ezt a kiállítást létrehozza s elvigye az iskolákba. A megnyitón Balogh Jánosné „Teca néni” szavalata után Laczi Zoltán, a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör elnöke mutatta be a tárlatot:

- Az első tematika a 1848-as eseményeket mutatja be, majd pedig a zenei témát mutatjuk be a bélyegeken. Ezt követően a mesék, állatok, autók, vonatok világával találkozhatnak a gyerekek.