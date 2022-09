A Deák Ferenc utca egy jelentős részének – páros oldalának – felújítása korábban már megtörtént, most pedig a körzet önkormányzati képviselője a városgondnokság munkatársaival együtt folytatta munkát és városi forrásból, mintegy 35 millió forintból átadták az utca páros oldalának első ütemben elkészült felújítását, amely magában foglalt 20 parkoló létesítését, közel 250 méter szegély építését, csatornahálózat öntvény fedlapjainak cseréjét (7!), valamint füvesítést is.

Közel 1100 négyzetméteren történtek munkálatok, amely gyakorlatilag a Deák Ferenc utca páratlan oldalának egyharmadát jelenti.

Fotós: Kecskés Zoltán

– Közel 1100 négyzetméteren történtek munkálatok, amely gyakorlatilag a Deák Ferenc utca páratlan oldalának egyharmadát jelenti. Reményeink szerint a jövő évben a következő ütemmel folytatódhat a beruházás, ami azt jelenti, hogy a tervek szerint két év múlva teljes mértékben megújulhat az egész utca. Bár vannak nyitott kérdések az energiaválság miatt a költségvetést illetően, de véleményem szerint az esetleges módosítások a kis fejlesztéseket nem fogják érinteni – osztotta meg a sajtó munkatársaival Molnár Tamás, aki hozzá tette azt is, hogy ősszel egy fásítás is meg fog történni az új szigeten, amely elválasztja a rokkant parkolót a többitől.

Ma már csak a hűlt helyét látni annak az 50-60 éves fának, amit a környezetvédelmi hatóság kivágatott biztonsági okok miatt.

Fotós: Kecskés Zoltán

– A környezetvédelmi hatóság elrendelte annak a sokat látott, 60-70 éves fának a kivágását, amely a bemérések szerint belül korhadásnak indult – több ága is leszakadt korábban –, de ősszel igyekszünk pótolni. Most is azt tudjuk mondani, hogy egy fa helyett megint két fát ültetünk és így rendezettebb környezetben tudnak majd parkolni a mindennapokban az itt lakók – zárta gondolatait Molnár Tamás.