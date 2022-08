Első helyen említette talán a legfontosabbat: az esős napoknak köszönhetően 8 centimétert emelkedett a Velencei-tó, amelynek átlagos vízszintje pénteken 60 centiméter volt.

A közelgő tanévkezdés kapcsán megjegyezte, a város nevelési intézményei közül ezen a nyáron a gárdonyi óvodában folytak a legjelentősebb felújítási munkák. Az agárdi és gárdonyi óvoda új, jó minőségű bútorokkal gazdagodott. A tanévkezdéshez tartozik az is, hogy az agárdi iskola újabb osztályát helyezik el a Közösségi házban, így az épület az iskola három 3.osztályának ad otthont a jövő héten induló tanévben.

Tóth beszámolt arról is, hogy a Lidl áruház telke és a vasút között fekvő 1800 négyzetméteres telket sikeres pályázat révén hamarosan megvásárolja az önkormányzattól egy vállalkozó. A területen modern autómosó épül. Ezzel Gárdonyban a polgármester szerint egy régen várt szolgáltatás jelenik meg. A vállalkozó ráadásul helyi munkaerőt foglalkoztat majd és sikeres munkájának gyümölcséből adó formájában a város is részesül. „A nettó 50 millió forint körüli összeg minden fillérjét városunk fejlesztésére fordítjuk”, ígérte Tóth István, aki arról is beszámolt közösségi oldalán, hogy a Sirály strandból kivett 6060 négyzetméteres telek megvásárlására négy pályázat érkezett, ennek ellenére a szerdai képviselő-testületi ülésen a pályázatot visszavonták, majd két kisebb módosítással újra kiírták. Szerdán a képviselők arról is döntöttek, hogy a gárdonyi 2. számú felnőtt orvosi körzetet október 1-től Benkő Eszter, a gyermekorvosi praxist pedig Lei Attila veszi át.