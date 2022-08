Hatodjára fogott össze a Next Stop Üzletközpont és az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ, hogy enyhítsék a rászoruló családok iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásainak terheit. (Az idei akció első napján mi is kilátogattunk a helyszínre.) Ebben az évben nagyjából 30-32, a székesfehérvári járásban élő család iskolakezdését tudják megkönnyíteni így az adományokkal – jelentette be Tisztl Henrik, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője az augusztus 22-én, hétfőn tartott sajtótájékoztatón. Az önkormányzat tudósítása szerint a Kostka Miklós vezette üzletközpont a korábbi évekhez hasonlóan idén is kiegészítette az adományokat.

Mészáros Attila alpolgármester elmondta: a város ezúttal sem emelte meg a közétkeztetés díját, valamint az ingyenestankönyv-program is folytatódik, mely lépésekkel az állam és az önkormányzat közös célja, hogy minél több támogatást nyújtson a családoknak.

Az adományok között szerepeltek tolltartók, füzetek, iskolatáskák és vízfestékek is.