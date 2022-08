A rászoruló családok gyermekeinek iskolakezdését segíti az immár hatodik alkalommal elindított Gondtalan Sulikezdés Program. Az akció első napján apránként ugyan, de elkezdtek gyűlni mindazon tanszerek, melyek jó szolgálatot tehetnek szeptembertől. Hogy pontosan mikre van szükség, arról a helyszínen Tóth Alex szociális segítőt, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti központ munkatársát kérdeztük.

– Színes ceruzára, festékre, tollra, füzetcsomagokra, írószercsomagokra van a legnagyobb szükség. Tankönyveket, atlaszokat sajnos nem tudunk fogadni. Főként azokat az alapvető iskolaszereket várjuk, amik egy iskolatáskában minden kisgyermek számára hasznosak lehetnek. Az első osztályosoknál ilyen például a hurkapálca, kis olló, tükör, dobókocka csomag. – mondta Tóth Alex, akitől azt is megtudtuk, idén az adományozók is apró ajándékokat kaphatnak nagylelkűségükért.

Nem mindenki engedhet meg magának egy ilyen csomagot

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az imént felsoroltakon túl iskolatáskákat is fogadnak, hiszen annak megvásárlása is igen komoly anyagi kiadás a családok számára. Használt, de jó állapotú iskolatáskákat is szívesen fogadnak.

A hagyományokhoz hűen a gyűjtésnek helyet adó üzletközpont üzemeltetője idén is megduplázza a beérkezett adományokat. A tervek szerint az összegyűjtött tanszerekkel járásszerte mintegy ötven család iskolakezdését tudják megkönnyíteni.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az akció augusztus 15-ig tart, ez idő alatt 10 és 18 óra között fogadják a felajánlásokat a Next Stop Üzletközpontban, a Holland fasor 2. szám alatt. Akinek az üzletközpont nincs elérhető közelségben vagy nem tudja megoldani a kiutazást, az az Alba Bástya központjában, az Irányi Dániel utca 4. szám alatt is leadhatja adományait.