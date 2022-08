A hely, a munka megáldásakor elhangzott kegyeletteljes üzenetek között a hit, a békesség és a szeretet egymás közti elmélyítésére hívták fel a figyelmet az államalapításra meghívott atyák, majd Kiss András, a rácalmási Fidesz-elnök köszöntötte a résztvevőket:

- Augusztus 20. a magyar államiság legősibb nemzeti ünnepe, mégis a legsokarcúbb ünneppé vált a történelem különböző korszakaiban. A magyar nép történelmében az államalapítás a legfontosabb események és sorfordító időszakok egyike volt. Államalapításunkat, Szent István királyunkat, s az élethez hozzátartozó új kenyeret is ünnepeljük ezen a napon és még városunk, Rácalmás várossá avatásáról is megemlékezünk. Ki az állam és a nemzet dolgairól, ki a természet évről évre történő megújulásában múltat, s jövőt összekötő életről elmélkedik a mai ünnepen, s van, akinek a tűzijátékban, vagy mostanság annak elmaradásában teljesedik ki az ünnep. Itt állunk, a felújított, hazánkhoz, Rácalmáshoz méltó módon Krisztus feszület előtt. Most, ezekben a vészterhes időkben különösen fontos, az az összefogás, hit és bizalom, melyről a nemzetalapító őseink tanúbizonyságot tettek. Egy évezred távlatából szentéletű első királyunk, István életműve még mindig iránymutató, kapaszkodó, múlt, de egyben jövő. És ez mindig is így lesz, amíg él a földön magyar ember. Mi itt vagyunk, itt is leszünk. Tovább visszük a lángot.”

Szilágyi Ákos grafikusművésszel az idei Tusványosi Nyári Szabadegyetemen hozott össze bennüneket a közös ügyekről való eszmecsere és a cselekvő hazaszeretet szolgálata. Így az is egyértelműsítette kapcsolatunkat, hogy Dallasból, a CPAC-ről hazatérve vállalta meghívásunkat Rácalmásra, az újabb Krisztus-feszület helyének megáldására. Nem titkolva, hogy az 1848 méter magyar zászlót – még ha valóságosan lehetetlennek is tűnik, de – valamennyiünknek tartania kell. Önmeghatározásunk jeles helyén, a Hősök terén túl, a szívünk fölött örökké.

Mit jelöl a magyar trikolór 1848 méter kézben tartása, szerinted, mint elkötelezett magyarnak? – faggattam Rácalmáson, ahol a helyi patrióták között azt is elmondta, hogy miért maradandóak számára az útmenti keresztek.

- Mint ismeretes, az 1848-as áprilisi törvények közt szerepelt a magyar trikolór hivatalos, magyar állami színekké, illetve zászlóvá kikiáltása. Ennek okán és erre az évre emlékezve szabtuk meg a zászló hosszát és hozzá a szükséges emberek számát. Természetesen nem a zászló pontos mérete a döntő, hanem azoknak az embereknek a lelkülete, akik ezt a zászlót végtelen szeretettel kézbe fogják és elkísérik 1848 méteres útján az Operától, a Hősök teréig, ahol meglobogtatják hőseink előtt, bizonyítandó, hogy él még nemzet e hazán, hogy a hűség nem halt ki belőlünk.

Tusványos után a CPAC-re utaztál, ahol élőben volt szerencséd részese lenni Trump beszédének is... Valóban világraszóló üzeneteknek hangzottak el?

- Valóban volt szerencsém részt venni a dallasi rendezvényen. A CPAC alapvető üzenete nem sokat változott a közelmúltban. Ugyanazok a gondok feszítik egy ideje világunkat, amire a CPAC is reflektál, megpróbál megoldásokat találni, ajánlani és ha többet nem is mindig tehet, életben tarja a hallgatóság tovább küzdeni akarását ezek ellen a vérlázító anomáliák ellen. Magam részéről azzal a szándékkal is mentem ki, hogy Trump elnökhöz eljuttassam a zászlóvitellel kapcsolatos kérésünket. Nevezetesen azt, hogy küldjön nekünk egy rövid videóüzenetet, amiben köszönti az igazság, a normalitás és nem kevésbé a saját nemzeti identitásuk, zászlajuk mellet töretlenül kiálló magyar nemzetet. Azért kérem Trump elnököt erre az üzenetre, mert a mi, civil hangunk nem jut el Európa többi népéhez, pedig azzal a szándékkal visszük a zászlónkat, hogy példát mutassunk Európa nyugati népeinek, akiknél már elveszni látszik a keresztény, nemzeti öntudat, minek eredménye, hogy globalista helytartókat engednek saját kormányaikba, akik a jelenlegi végzetes, önpusztító döntéseket hozzák a fejük felett. Ezek a döntések egész Európát - benne minket, keresztény magyarokat is - katasztrófába sodornak. Ennek az üzenetünknek hallhatóvá tételéhez kértem Trump urat. Őt nem lesz képes úgy ignorálni a nemzetközi média, ahogy azt teszi velünk és a mi üzenetünkkel. Ne felejtsük el, hogy mi, magyarok is kiálltunk Trump elnök mellett.

Az összejövetel a helyi szokásoknak megfelelően Czobor Imre kiváló és frissen készített halászléjének közös elfogyasztásával ért véget, megszentelt kenyérrel a tálak mellett, kiváló és egymást támogató eszmecserében.