Amint a lehetséges megszűnés híre hozzánk is eljutott, felkerestük a leginkább érintett céget, a Takarékbank Zrt.-t, ahonnan csakhamar elég egyértelmű választ kaptunk: "dégi bankfiókunkat az előzetes tájékoztatásnak megfelelően augusztus 22-én összevonjuk kálozi fiókunkkal. Ezt követően az ügyfélkiszolgálás itt megszűnik."

Ezzel akár rövidre is zárhatnánk a témát – de ez nem ennyire egyszerű. A dégiek ugyanis sok kérdést feltettek, a többi között azt, hogy a fiókkal együtt az ott található ATM is megszűnik-e, vagy azt, hogy miért éppen Kálozon kell intézniük a pénzügyekkel kapcsolatos dolgaikat, nem pedig az ugyancsak közeli, tömegközlekedéssel számukra jobban megközelíthető Enyingen?

Weisengruber Imre, Káloz polgármestere megkeresésünkre elmondta, a hír váratlanul érte őt. A takarékkal összefüggésben ugyanis a 2021 eleji postaköltözés volt az utolsó információ, ami hozzá eljutott: akkor sikerült kiharcolniuk a településen (és ezt mi is megírtuk), hogy a kálozi posta a helyén maradjon, ne költözzön a takarékfiók épületébe. A mostani összevonásról azonban nem tudott. Azt azért gyorsan hozzátette: ha augusztus 22-étől valóban a dégiek is Kálozra járnak ügyet intézni, az informatikai rendszer kellően kiépített, vagyis készen áll a megnövekedett ügyfélszám fogadására, kiszolgálására.

Dég polgármestere, Gárdonyi Sándorné már értesült a tervekről, s azt mondta, amennyiben a fiók mindenképpen megszűnik, szeretné, ha legalább az ATM helyben maradna, s a pénzfelvétel mellett a pénzbefizetés lehetősége is biztosított lenne a helyiek számára. Erről több alkalommal is egyeztetett már a Takarékbank Zrt. képviselőivel, amit lapunknak a cég is megírt válaszüzenetében: "az ATM berendezésről még folynak az egyeztetések a település vezetőivel, erről jelenleg nem áll módunkban további információval szolgálni."

A kérdések tehát továbbra is élnek, a tárgyalások pedig zajlanak. Arról egyelőre nincsen információnk, hogy más Fejér megyei települést is érintene hasonló változtatás, ugyanis ezzel kapcsolatos kérdésünkre a cég csak annyit felelt: "amennyiben bármely további bankfiókunk, ATM berendezésünk működésében változás történik, érintett ügyfeleinket, partnereinket időben tájékoztatjuk a részletekről."