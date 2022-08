– Ma már senkinek sem kell elmagyarázni, hogy mit is ünneplünk augusztus 20-án Magyarországon. Pedig annyira nem is egyszerű a kérdés, s korábbi korokban talán még bonyolultabb is volt. Sokunk közös válasza a kérdésre, hogy miért is ünnep ez a nap: ezen a napon emlékezünk Szent István királyra, vele együtt az államalapításra. Többeknek eszébe juthat, hogy ez az új kenyér ünnepe, s talán még emlékszünk arra is, amikor ezen a nap volt az alkotmány ünnepe is – fogalmazott Szent István-napi beszédében Novák Kovács Zsolt alpolgármester, aki felszólalásának további részében Szent Istvánt méltatta. Mint mondta, ő volt az, aki évezredes irányt mutatott azzal, hogy kereszténnyé tette népünket, s ezzel egy olyan értékközösség részévé váltunk, amely mindannyiunk gondolkodásának természetes alapjává vált – folytatta. Végül szerényen, de büszkén kiemelte, hogy Európában, sőt a világon sem sok olyan nép, nemzet van, akinek több, mint ezer éves jogfolytonossággal bíró államisága van, amivel ugyan senkinél sem vagyunk sem jobbak, sem előkelőbbek, de büszkébbek lehetünk!

Ezt követően került sor a kitüntető címek, díjak átadására. Sárbogárd Város Szolgálatáért kitüntetést ketten kaptak: Karlné Für Anna Ibolya körzeti ápoló és Bereczk Hedvig pedagógus, addig az „Év Rendőre ” kitüntetést Boros Zoltán r. alezredes vehette át. A Sárbogárd Város Sportjáért kitüntetést Németh Attila, 7. dan-os karatemester és a Runbogard Futócsapat Alapító tagjai – Már László, Varga Katalin, Kun Szabolcs és Sándor Kata – tudhatják magukénak.