A fehérvári Romkert osszáriumából tavaly februárban vitték el az egykori Nagyboldogasszony Bazilika területén fellelt csontokat genetikai vizsgálatra. Ezek a szombaton 9.30 órakor kezdődő megemlékezésre visszatérnek a helyükre a Romkertbe. Cser-Palkovics András, polgármestert arról kérdeztük, számíthatunk-e az eseményen további nagy bejelentésre, illetve tervez-e a város újratemetést az azonosított királyok esetében?

- A Magyarságkutató Intézet munkatársainak Szegeden elvégzett vizsgálatának végeredményéről egyelőre a székesfehérvári önkormányzat sem kapott hivatalos értesítést. Annyit azonban már tudunk, hogy több szempontból is eredményes volt a munka. Viszont mi is csak a közvéleménnyel megosztott információk birtokában vagyunk. Eszerint két királyi személyt azonosítottak: Antiokhiai Annát, III. Béla nejét és Halicsi Endrét, II. András magyar király harmadszülött fiát. Róla eddig azt sem tudtuk, hogy itt temették el – mondta a polgármester, aki hozzátette, tudomása szerint több esetben sem zárult még le az azonosítási folyamat. Ennek okán úgy véli, hogy a szombati, amúgy a Királyi Napokhoz kötődő szokásos megemlékezésen az osszáriumnál, nem lesznek további szenzációs bejelentések.

Cser-Palkovics András azt is elmondta, a város is gondolt arra, hogy amikor az eredmények véglegessé válnak, az osszáriumba visszakerülő beazonosított maradványokat újratemessék. - Annak idején úgy járultunk hozzá a csontok Fehérvárról történő elszállításához, hogy azok a vizsgálatok lezárulta után ide is térnek vissza. Jelzem, a kutatásban résztvevő összes közreműködő egyetértett ebben. Úgy lenne azonban illő, hogy az azonosított földi maradványok ne csak szimplán, egy fémládába zárva kerüljenek vissza az osszáriumba, hanem kellő tiszteletadás mellett temessük őket újra. Erről azonban addig, amíg nem kapunk konkrét, hivatalos tájékoztatást arról, vannak-e ilyenek és kik ők pontosan, addig nem tudjuk eldönteni a részleteket és arról sem beszélhetünk, hogy az esemény megrendezéséhez az emlékhelyen milyen fejlesztéseket kell végrehajtani, illetve hogy az emlékhely egészére nézve mit jelent mindez – fogalmazott.

Arról is beszélt, akár szimbolikusan is értelmezhető a mostani vizsgálat, illetve az annak során történt, eddig nyilvánosságra került azonosítások. Idén zárul ugyanis a Koronázási Szertartásjátékok hosszú sora, amellyel sikerült felhívni a hazai közvélemény figyelmét a Nemezti Emlékhely fontosságára (szertartásjátékok a jövőben is lesznek, csak új helyszínen, erről nem régen döntött a város). – A mostani kutatások újfent rávilágítottak arra, hogy a Romkerttel kapcsolatban előbbre kell lépnünk! Akár az újratemetések okán, akár a közelgő 2031-es, illetve 2038-as évfordulók okán. Úgy látom, hogy ebben partner az állam és a különböző tudományos szervezetek is – zárta a polgármester.