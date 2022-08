A Kemencebarátok régi hagyománya az augusztus 20-i ünnepségek keretébe ágyazott Kemencés Kenyérünnep a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Központban. Amely – a járványhelyzet miatt ugyan csúszással, de most ünnepelte 10 éves évfordulóját is. Épp úgy, ahogy az Évszázados Gépudvar is, amely éppen ezért idén áttette ünnepi mezőgazdasági gép kiállítását saját telephelyére – innen indult a látványos gépek felvonulása is augusztus 20-án délután. Az eső addigra szerencsésen elvonult az ünneplők feje felöl, így minden tervezett programra sor kerülhetett – árulta el Ocsenás Katalin szervező.

A Kemencebarátok építették az udvari kemencét a Hagyományőrző Központban, így azóta minden év augusztus 20-án itt találkoznak, és sütik a kenyeret a helyieknek. Ezúttal is lehetett kóstolni, vásárolni, a gyerekek pedig hajtogathattak perecet, süthettek kicsi cipót, ha kedvük tartotta.

- Szintén régi társ a megvalósításban az Iglice Népdalkör, akik jótékonysági sütivásárt tartottak. Az M-Art székhelyén tartott kézműves foglalkozást, továbbá megnyitották Kosztics László: Államalapító magyar szentek című szoborkiállítását is – sorolta a szervező, kiemelve a programok sorából Szent Martin fellépését. Ezen az alkalmon megkóstolhatták a látogatók az idei év Gárdony város borát, amely ezúttal a Csóbor pincészet Chardonnay-je lett. A talpalávalót estig a Kákics zenekar biztosította.