2013 óta a Koronázási Szertartásjátékot minden évben a Nemzeti Emlékhely fölé emelt színpadon rendezik, azon a szakrális helyen, ahol az alkotó fantáziának köszönhetően az emberek képzeletében évről évre felépül az elpusztult Nagyboldogasszony Bazilika.

Idén augusztusban immár a tizedik szertartásjátékot rendezik meg, III. András – Az utolsó aranyágacska címmel. A rendhagyó előadás mottója: összegzés, megőrzés, továbbadás.

Már javában zajlik a színpad építése, napról napra több tucat szakember dolgozik azon, hogy minden színpadi elem mielőbb a helyére kerülhessen.

– Idén jubileumi előadás lesz, kapcsolódva az Aranybulla-évfordulóhoz és az Árpád-házi sorozat végéhez. Egy monumentális, egy sokkal nagyobb, szebb volumenű díszletet talált ki a tervező. A négy torony mellett ismét felépül a korona, de most először nem fog mozogni, egy magaslati ponton helyezkedik el. Új elem a díszletben egy hatalmas lépcső, illetve lesz még egy új díszlet is, de ez egyelőre maradjon meglepetés. – beszélt a műszaki részletekről Bajkó György, a Vörösmarty Színház műszaki vezetője, aki arról is beszélt, talajmechanikai okokból ezúttal a színpad mellett nem lesz oldalsó nézőtér, így minden néző a színpaddal szemben foglalhat helyet. A műszaki vezető azt is elárulta, ezúttal minden eddiginél több, mintegy kétszáz művész lép színpadra a Szertartásjáték során.