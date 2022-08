Az eseménydús hét balesetvédelmi, egészségügyi oktatással indult, amelynek keretében az ifjú résztvevők megtanulhatták, miként kell ellátni a sebesült, vagy balesetet szenvedett társukat. Technikai és közelharc bemutatót is tartottak számukra, számháborúban is megmérettethették magukat, míg a Honvéd Szondi György Sportegyesület tagjai közreműködésében az íjászkodást és a légpuska-lövészetet is kipróbálhatták. Mindezen túl, egy hatkilométeres erdei útvonalat megjárva Csór térségét is bebarangolták.

Székesfehérváron, a számtalan toronnyal, gyilokjáróval kiépített, híres Bory várat járták be pincétől padlásig, ahol is térkép alapján vághattak neki a Bory Jenő szobrászművész, építészmérnök tervei alapján kiépített vár káprázatos helyiségeinek felkutatásába.