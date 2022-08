– Tudjuk, hogy az ország egy fontos állami ünnep előtt áll, amikor Szent Istvánra, az ő alkotására, az ő alakjára, történelmi személyiségére emlékezünk. Azt is tudjuk, hogy Székesfehérvár egyik legnagyobb ünnepe minden esztendőben augusztus 20-a, Szent István napja, hiszen joggal, okkal tartjuk városunkat Szent István városának – kezdte sajtótájékoztatóját Cser-Palkovics András. Kiemelte, többször is elhangzott már az, hogy egyszer Székesfehérvár szeretné vendégül látni a nemzet egészét, ide kapcsolódóan pedig hangsúlyozta az Aranybulla augusztus 20-ra vonatkozó cikkejét is.

– Nagyon szép dolog az, hogy idén, az Aranybulla 800. évfordulóján, ennek az emlékévnek a keretében Novák Katalin köztársasági elnök asszonyt láthatjuk vendégül és az állami ünnepségek keretében hivatalos beszédét itt, Székesfehérváron, Szent István lovasszobra előtt mondja el délelőtt 10 órakor – emelte ki a polgármester.

Cser-Palkovics András elmondta, egyelőre bizonytalan, hogy milyen időjárás várható augusztus 20-ra, éppen ezért esőhelyszínnel is készülnek. – Az esőhelyszín a Városháza Díszterme, ami szintén egy gyönyörű tér, de alapvetően annak szurkolunk, hogy a Szent István téren tudjuk megtartani az ünnepséget, hiszen itt sokkal több embert tudunk vendégül látni – mondta a polgármester. Abban az esetben, ha az időjárás közbe szól és az eseményt a Díszteremben tartják, a város közösségi oldalán élő közvetítésben lehet majd követni az programot.

A város polgármestere szeretettel invitált székesfehérváriakat és ide érkezőket az ünnepi program valamennyi eseményére, amelyek helyéről és időpontjáról oldalunkon is hírt adunk.