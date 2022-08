Augusztus 16. (kedd)

Székesfehérvár, 15 órától: Székesfehérvári Királyi Napok. 15 óra: Királyi játéktér a Táncházban – kézműves foglalkozás gyerekeknek. 16 óra: Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia. 16.30–18 óra: A királyi bazilika minden tekintetben – beszélgetés és tárlatvezetés Reich Szabina régésszel, Kulcsár Géza művészeti íróval és Izinger Katalin művészettörténésszel. Találkozó a Királyok és szentek kiállítás recepcióján (Fő utca 6.). 18 óra: Az Államalapító Szent István Emlékérem és Díj ünnepélyes átadása (Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház). 20 óra: Kolozsvári piactéren – a Magyar Állami Népi Együttes előadása (Zichy-színpad). 21, 21.30 és 22 óra: 3D fényfestés a nemzeti Emlékhelyen, a mauzóleum falán. 22 óra: Aurevoir-koncert (Táncház). 24 óra: A Galiba zenekar folkestje.

Augusztus 17. (szerda)

Székesfehérvár, 15 órától: Székesfehérvári Királyi Napok. 15 óra: Királyi játéktér a Táncházban – kézműves foglalkozás gyerekeknek. 16 óra: A Guliba Társulat előadása. 17 óra: A Lánczos Kornél–Szegfű Gyula-ösztöndíjak, a Deák Dénes-díj, a Deák Dénes-ösztöndíj és az Aranybulla-díj ünnepélyes átadása (Bory-vár, Százoszlopos udvar). 18 óra: Múzeum akusztik – JackBerry Band (Szent István Király Múzeum, Díszudvar). 20 óra: Mindenek szerelme – a Jászság Népi Együttes, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, valamint Pál István „Szalonna” és Bandája közös előadása (Zichy-színpad). 21, 21.30 és 22 óra: 3D fényfestés a Nemzeti Emlékhelyen. 22 óra: A Puszták Népe Front koncertje (Táncház). 23 óra: Paraba Világzenei Klub (Táncház).

Augusztus 18. (csütörtök)

Mór, 16.30 óra: Dombok árnyékában – Hübler Krisztián fotográfus fotókiállításának megnyitója. 17 óra: Múlt és jelen. Ablak a múltba II. – Skobrák Dénes fotográfus képeslap- és fotókiállítása a Lamberg-kastélyban. Megnyitja Törő Gábor országgyűlési képviselő.

Polgárdi, 17 óra: Polgárdi nyári fesztivál a Batthyány ligetben. Seuso tehetségkutató gála Bebével és a sztárzsűrivel. 21 óra: Vastag Csaba-koncert.

Székesfehérvár, 16.30 óra: Székesfehérvári Királyi Napok. Katonazenekarok térzenéje (Alba Plaza előtti tér). 17 óra: VIII. Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál (Zichy-színpad előtt). 19.30 óra: Tér-élmény II. – az Alba Regia Szimfonikus Zenekar évadnyitó hangversenye (Bartók Béla tér). Vezényel: Dobszay Péter karmester.

Augusztus 19. (péntek)

Baracs, 17 óra: Szent István ünnepe, államalapítási megemlékezés. Ünnepi szentmise a Magyarok Nagyasszonya-templomban. Az új kenyér megáldása. Beszédet mond Várai Róbert polgármester az apátszállási templomkertben. 19 óra: Kiss Péter és Sterner András harmonikakoncertje.

Bicske, 17 óra: A Szent Korona fotókiállítás megnyitója (Petőfi Művelődési Központ).

Martonvásár, 18 óra: Ünnepi képviselő-testületi ülés a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ színháztermében. Városi elismerések átadása.

Mezőszentgyörgy, 18 óra: Ünnepi megemlékezés, az új kenyér megszentelése, megáldása a tájháznál. 18.30 óra: Langallósütés és kóstolás. 19 óra: Mezőszentgyörgy madártávlatból – fotókiállítás a település értrékeiről, helyi értéktár beszélgetés. 20.30 óra: Csűrmozi: István, a király.

Mór, 17 óra: XII. Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál. Antonio Caldara: Szent István, Magyarország első királya (oratórium) a Savaria Barokk Zenekar előadásában a Szent Kereszt plébániatemplomban. Koncertek, 18 óra: Konyha. 20.30 óra: Sugarloaf 25. 22.30 óra: Tutti.

Polgárdi, 16 óra: Polgárdi nyári fesztivál a Batthyány ligetben. GAcoustic-koncert. 17 óra: Karatebemutató. 17.30 óra: Polinéz táncbemutató. 18 óra: Hip-hop táncbemutató. 18.20 óra: Pfeifer Tomi „Thomy”. 19 óra: BSW. 20 óra: Márió. 21 óra: Manuel. 21.45 óra: Tóth Andi. 22.30 óra: Házibuli Takács Zolival.

Sárbogárd, 18 óra: Az államalapítás és az új kenyér ünnepe a művelődési központban. Köszöntő. Városi kitüntetések átadása. A Violin művészeti iskola diákjainak műsora Jákob Zoltán vezetésével. A Sárbogárdi Fúvószenekar műsora.

Szabadbattyán, 18 óra: A magyar államalapítás és az új kenyér ünnepe. Ünnepi műsor díjátadással, kenyérszentelés az egyházak közreműködésével a faluháznál. Közreműködik: a szabadbattyáni Sárrét Néptáncegyüttes és a polgárdi Clara Voce Vegyes Kar.

Székesfehérvár, 10 órától: Székesfehérvári Királyi Napok. 10–19 óra: Koronázási ünnepi játékok (Belváros). Történelmi fesztivál, találkozás az óriásbábokkal, középkori foglalkozások, hagyományőrzők, régizenészek, családi játékok. 10–18 óra: Árpád-kori pénzverde a Hereditas Hungarica közreműködésével (Szent István Király Múzeum, Díszudvar). 15 óra: II. András és az Aranybulla – Egger Géza és Lábodi Ádám interaktív, akrobatikus történelmeóra-színháza (Zichy liget – szombaton és vasárnap is). 15.30 óra: Árpád-kori esték: Az Árpád-kor könyvkultúrája – Rábai Krisztina egyetemi docens előadása (Rendház Látogatóközpont). 15.30 órától: Öreghegyi mulatság a Bory téren. (Színpadi programok. 16 óra: Nagy Benedek: A szőlőműves szobrának koszorúzása. 17 óra: Borlovagrendek zenés felvonulása, borlovagavatás. Ünnepi köszöntők. A bor és az új kenyér megáldása. 18.30 óra: Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita műsora. 19.30 óra: Szűcs Judith. 21 óra: Utcabál Danics Dórával és a Fantom zenekarral.) 18 óra: Szépenszóló Fütyöri (zenés bábelőadás, Díszudvar). 18 óra: Királyok és szentek – Az Árpádok kora. Szubjektív tárlatvezetés és kerekasztal-beszélgetés Szikora János színházigazgatóval és a Koronázási Szertartásjáték résztvevőivel (Rendház – szombaton és vasárnap is). 19.30 óra: Wolf Kati és a Budapest Jazz Orchestra koncertje. 21 óra: X. Koronázási szertartásjáték – III. András: Az utolsó aranyágacska (Nemzeti Emlékhely, Középkori Romkert – szombaton és vasárnap is, esőnap: augusztus 22. és 23.). 21 óra: Mozgó történelmi képregény: II. András és az Aranybulla (Fő utca, a ciszterci templom és a rendház homlokzatán – szombaton és vasárnap is). Kapcsolódó rendezvény: Királyok és szentek – Az Árpádok kora. Kiállítás a Szent István Király Múzeum Fő utcai épületében. Megtekinthető augusztus 31-éig, hétfőtől vasárnapig, naponta 10 és 19 óra között.

Augusztus 20. (szombat)

Aba, 11 óra: Az államalapítás ünnepe alkalmából kenyérszenteléssel egybekötött megemlékezés a közösségi háznál.

Agárd, 10.30 óra: Nemzeti ünnep államalapító Szent István királyunk emlékére. Ünnepélyes zászlófelvonás az Országzászlónál. Köszöntőt mond Tóth István, Gárdony polgármestere. 11 óra: Szentmise a Szent István-templomban. 12 óra: Városi ünnepség a templom előtti téren. Beszédet mond Tóth István polgármester. Áldás és kenyérszentelés. A Gárdony város bora kitüntető cím átadása. Közreműködik az Iglice népdalkör.

Alcsútdoboz, 10 órától: Szent István-napi ünnepség az Arborétum-kápolnában. Habsburg Lotharingiai Paul főherceg köszöntője. Megemlékezés Szent István királyról – Tóth Erika polgármester. Helyi alkotók kiállítása. Szentmise. Ökumenikus kenyérmegáldás. 16 órától: Falunapi vigasságok a futballpályánál. Főzőverseny. Gyermekprogramok (ugrálóvár, népi játszótér, arcfestés, lufihajtogatás, póni lovagoltatás). 16.30 órától: Az Alcsútdobozi Tűzoltó Egyesület bemutatója. 18 óra: Gyermektánc. Habparti. 18.30 óra: Díjátadók (A legszebb konyhakert, Szép porta). A főzőverseny eredményhirdetése. 19 órától: Faluvacsora. Utcabál – Doroghouse báli Dj. 22 óra: Tűzzsonglőr bemutató. 22.30 óra: Tűzijáték.

Bicske, 9 óra: Szent István-napi ünnepség a Hősök terén. Beszédet mond Csörgöl Ákos alpolgármester. Közreműködnek: Szanyi Bettina népdalénekes, Gáspár Benedek szaxofonművész, a Bicskei Fesztivál Fúvószenekar. Kitüntetések átadása. Koszorúzás. Pohárköszöntő a Petőfi Művelődési Központban. 13–15 óra: A Szent Korona másolatának bemutatása a művelődési központban. Bicske Szíve park, 13 óra: Hagyományőrző börze. 15 óra: Nóta- és operettválogatás. 16 óra: Megarox. 17 óra: A kenyérsütő verseny eredményhirdetése. 17 óra: Varga Viktor. 18.30 óra: Janicsák Veca. 21.10 óra: Lord-koncert.

Csákvár, 15 órától: Floriana-nap a pihenőparkban. Ünnepség Szent István királyunk és az államalapítás tiszteletére. Városebéd. A Kulturált Környezetért díjak átadása. Közreműködik a Harangvirág dalkör. Népi játszóház. Interaktív mesejáték. 14 óra: CandyMan Duó. Álomtánc Hajnival. Egészségsátor. Kézműves falu. Mini vidámpark. 19.30 óra: Lola-koncert. 20.30 óra: Hooligans.

Dinnyés, 15–18 óra: Kemencés kenyérünnep a Dinnyési Hagyományőrző Központban. Az Évszázados Gépudvar veterán mezőgazdasági gépeinek kiállítása és bemutatója. Kenyérsütés és perechajtogatás a Kemencebarátokkal. Államalapító magyar szentek – Kosztics László faszobrász udvari kiállítása (M-Art). Aranyszamár Bábszínház. Az M-Art kézműves foglalkozásai. Az Iglice népdalkör sütemény vasára. 17 óra: St. Martin-koncert a szabadtéri színpadon. 18–20 óra: Szent István-napi táncház a Kákics zenekarral.

Enying, 9 óra: Ünnepség a Batthyány-kastély kertjében. Beszédet mond Viplak Tibor polgármester. Az új kenyér megszentelése és megszegése. Városi kitüntetések átadása. A Kissek zenekar előadása. További műsorok a Cinca-tónál, 15 óra: Princess TSE. 15.30 óra: István, a király (rockopera, részletek) – az Eurodance Táncszínház előadása. 16.30 óra: Zsigmond Lala. 17 óra: Capuccino. 18 óra: „Azakettő”. 19 óra: 2 szoknya 1 nadrág. 20 óra: Bál a Boldog Banddel. 22 óra: Tűzijáték. A nap folyamán körhinta, ugrálóvár, csillámtetoválás.

Lepsény, 10 óra: Ünnepi koszorúzás a Szent István-emlékműnél a katolikus templomkertben. 13.30–14 óra: I. Szent István-napi Kenyérsütő Verseny. A házilag sütött kenyereket a művelődési háznál lehet leadni. Eredményhirdetés augusztus 22-én az intézmény közösségi oldalán.14.45 óra: Települési elismerések átadása a művelődési házban.

Martonvásár, 9.30 óra: Ünnepi műsor és kenyérszentelés. Beszédet mond Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője. Közreműködik a Tükrös zenekar és a Martonvásári Fúvószenekari Egyesület. 10.15 óra: Kása Béla: Erdélyi muzsikusok című fotókiállításának megnyitója. (Helyszín: Emlékezés tere és a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ.)

Mór, 9 órától: XII. Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál. 9–12 óra: Családi kézműves foglalkozás. 16.30 óra: Térzene – Móri Ifjúsági Fúvószenekar. 17 óra: Ünnepi köszöntő és műsor nemzeti ünnepünk alkalmából. Beszédet mond Fenyves Péter polgármester. Közreműködik: a 3Falu Banda. Kenyérszentelés a történelmi egyházak közreműködésével. Koszorúzás a Szent István-szobornál. 20 óra: Bolba–Szente–Galambos: Meseautó (musical comedy) – a Komáromi MagyaRock Dalszínház előadása a Lamberg-kastély udvarán.

Nagyvenyim, 11 óra: Az új kenyér ünnepe és kenyérszentelés a Szent Bernát Arborétum parkjában. Ünnepi köszöntő. Közreműködik: az Aranydaru dalkör és a Nagyvenyimi Táncegyüttes.

Polgárdi, 9 órától: Polgárdi nyári fesztivál a Batthyány ligetben. Szent István-napi búcsú (kirakodóvásár, vidámpark). 9.30 óra: Ünnepi szentmise. 14 óra: Hangszersimogató kicsiknek. 14.45 óra: Molnár Orsi gyermekkoncertje. 15.30 óra: Vitéz László menyecskét keres (bábelőadás). 16.30 óra: Japándob előadás. 17 óra: Csíkvár Néptáncegyüttes. 17.15 óra: A Polgárdi Nyugdíjasklub énekkarának műsora. 17.40 óra: Az „Így tedd rá!” csoport műsora. 17.55 óra: Az Arconic-Köfém Nyugdíjasklub műsora. 18.10 óra: A Polgárdi Nyugdíjasklub táncműsora. 18.30 óra: Szent István-napi ünnepi műsor. 20 óra: Kovács Kati-koncert. 21 óra: Tűzijáték. 21.15 óra: Discover Band. 22.45 óra: Dj. Andrew. 22.30 óra: Dj. Szecsei.

Sárszentmihály, 8 óra: Ünnepi szentmise a katolikus templomban. Azt követően megemlékezéssel és baráti főzéssel egybekötött kötetlen piknik a Sárszentmihályi Nyugdíjas Egyesület szervezésében a sportpályánál. Akik otthon kenyeret szoktak sütni, vigyék el a kenyeret magukkal! Várhatóan 14 órakor: Kenyérszentelés.

Soponya, 13 óra: Ökumenikus istentisztelet a Kerti-tó szigetén. Az új kenyér megáldás, megszentelése.

Szár: Szent István-napi ünnepség a templomban és a templom mögötti színpadon. Reggeli ünnepi szentmise a Keresztelő Szent János-templomban. 17 órától: Színpadon a Csákvári Férfikórus. Köszöntőt mond Németh Norbert polgármester. Az Ezüstfenyő néptánccsoport előadása (Erdély, Zetelaka). Kenyérszentelés. Közös vacsora. A Csákvári Férfikórus vidám dalai. 20 órától. Dj. Ipach Zoli.

Székesfehérvár, 10 órától: Székesfehérvári Királyi Napok. 10–19 óra: Koronázási ünnepi játékok (Belváros). 10 óra: Népművészeti fesztivál (Városház tér, Varkocs-szobor, Bartók Béla tér). 10, 14 és 16 óra: A kard művészete, az Ars Ensis Egyesület harcművészeti bemutatója (vasárnap is). 11 óra: Szent István-napi ünnepi szentmise, a szentmisét Spányi Antal megyés püspök celebrálja (Szent István-székesegyház). 11.30 órától: Tervezz saját címert! (Díszudvar – vasárnap is). 12.30 órától: A kolostor rejtélye – élőszereplős nyomozós játék a belvárosban (vasárnap is). 16.30 óra: Fehérvári királyok menete – történelmi felvonulás óriásbábokkal és hagyományőrzőkkel a Hotel Magyar Királytól a Koronázó térig. 17 óra: Tiszteletadás Szent István szarkofágjánál. Beszédet mond Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke. 18 óra: Kárpát-medencei borrendek találkozója, borlovagavatás (Zichy-színpad). 18 óra: Ünnepi közgyűlés. Beszédet mond és a megyeszékhely kitüntetéseit átadja Cser-Palkovics András polgármester (Aranybulla-emlékmű, esőhelyszín: városháza, díszterem). 20 óra: Székesfehérvár művészeti csoportjai köszöntik az Aranybulla-emlékévet – összművészeti előadás (Zichy-színpad). A produkciót összeállította: Ruff Tamás, Majoros Róbert és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetése. Az összekötő szöveget írta: Novák Péter.

Úrhida, 12 óra: Az államalapítás és az új kenyér ünnepe. Szentmise és kenyérszentelés a katolikus templomban.

Vértesacsa, 15 órától: Szent István-napi ünnepi műsor az általános iskolánál. Köszöntő. Kenyérszentelés. A Virágos Vértesacsáért díjak átadása. 15–19 óra: Kiállítások. 16 órától: Kézműves-foglalkozások. 17–19 óra: Íjászbemutató és íjászkodás. 16.30 órától: Fellépések. Ifj. Torma József műsora. 17.30 órától: Karatebemutató. 18.20 órától: Mulassunk együtt! Kredenc együttes. 19 óra: Zumba. 20 órától: Bulizzunk együtt! Fekete Pákó. 21 óra: Tűzijáték. 21.15 órától: Nosztalgiadiszkó Dj. Bori Robival.

Augusztus 21. (vasárnap)

Bicske, 14 óra: Programok a Bicske Szíve parkban. Kiflihajó zenekar. 15.30 óra: Lucky Gentlemen – Jurásek Balázs zenés előadása. 16 óra: Habparti. 17 óra: 102 galamb látványos röptetése. 18 óra: Nagy Feró és a Beatrice.

Mór, 10 óra: XII. Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál. Az Apacuka zenekar gyermekkoncertje. 15 órától: Móri művészeti csoportok fellépése (Ezerjó Nyugdíjas Egyesület, Rozmaring Táncegyüttes, Edelweis Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület, Móri Mazsorett- és Moderntánccsoport). 18 óra: Nyári zenei estek a Lamberg-kastély parkjában – The Anahit-koncert.

Polgárdi, 16 órától: Polgárdi nyári fesztivál a Batthyány ligetben. 16 óra: Bud Spenceer & Terence Hill Emlékzenekar. 18 óra: Irigy Hónaljmirigy. 20 óra: Charlie-koncert.

Székesfehérvár, 10 órától: Székesfehérvári Királyi Napok. 10–19 óra: Koronázási ünnepi játékok (Belváros). 10 és 13 óra: Középkori élő sakk: A jeruzsálemi (Zichy liget). Írta és rendezte: Matuz János. 17 óra: A himnuszok oknyomozó története (érdekességek, rejtélyek az egyes országok himnuszairól – Rendház Látogatóközpont). 19.30 óra: Sister Act – Tóth Gabi és Tóth Vera közös koncertje (Zichy-színpad)