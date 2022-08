A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) célja, hogy vasárnap délben zárjanak be az üzletek. A szakszervezet online kérdőívet indított, amelyet már több ezren kitöltöttek, a KASZ 600 tisztségviselője pedig papíralapon is folytatja az aláírásgyűjtést a kereskedelmi egységeknél, és ettől érdemi áttörést várnak – írja a vg.hu. A Világgazdaság kérdésére a szakszervezet elnöke, Karsai Zoltán úgy fogalmazott, hogy érdekvédelmi képviseletként számukra a munkavállalók jólléte az első és legfontosabb, a rezsiválság miatt azonban az őszi-téli időszakhoz közeledve az is hangsúlyos elem, mekkora költségcsökkentő lehetőség egy kereskedelmi vállalkozásnak, ha hetente fél nappal kevesebbet kell hűteni-fűteni egy áruházban, vagy egyáltalán világítani.

Megkérdeztünk néhány székesfehérvári vásárlót, mi a véleményük a boltzár lehetőségével kapcsolatban, illetve, őket hogyan érintené ez a mindennapokban. Kéri Ferenc köztes megoldást javasolt: – Engem nem érintene, mert vasárnap nem szoktam vásárolni, de gondolom vannak olyanok, akik sokat dolgoznak hétköznap, meg szombaton is, és máskor nem érnek rá vásárolni. Én azt javasolnám, hogy ha más nem, akkor délig legyenek nyitva.

Kéri Ferenc

Fotós: Bagotai Zsanett / Feol.hu

Volt, aki egyértelműen támogatta a zárvatartást. Példaként a régi időket elevenítette fel, mint mondta, az ő gyermekkorában is szombaton 14:00 órakor bezártak a boltok, mindenki meg tudta oldani, most pedig még a költségek is magasabbak. Más egyáltalán nem támogatja a lehetőséget, hiszen rendszeresen vasárnap jár vásárolni.

– Tulajdonképpen nem lenne rossz. Nem is feltétlenül nekünk, vásárlóknak, hanem a kereskedelmi dolgozóknak. Talán nekik mégiscsak jól jönne a plusz pihenés – fogalmazott egy másik vásárló.

Nem túl meglepő tehát az eredmény, hiszen egy olyan lehetőségről van szó, amelynek megvalósulása sokak életét egyáltalán nem, másokét viszont jelentősen befolyásolná.