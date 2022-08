A tolvaj ugyan nem járt sikerrel, de az “akció” során – ahogyan a játékot igyekezett elvonszolni – teljesen tönkretette azt, nem kis károkat okozva az udvaron és a kertben is.

Megakadályozni lehetetlen, de mi is tehetünk azért, hogy nagyobb biztonságban érezzük magunkat. Ma már nem ritka a magántulajdonban lévő ingatlanok bekamerázása.

Magyarországon egyre jobban elterjedőben van használatuk, és még jogilag is a segítségünkre lehet, amennyiben tisztában vagyunk vele, hogy hogyan alkalmazzuk helyesen. Kíváncsiak voltunk, valóban olyan jó ötlet a kamera? Hogyan alkalmazzuk helyesen, hogy a fegyver ne visszafelé süljön el? Ebben kértünk segítséget.

– Abszolút jó ötlet a kamera, Ami itt lényeges, – mivel nyilvánvalóan képet rögzít – az két dolog: az adatvédelem, adatbiztonság és a személyiségi jogok. Fontos tudnunk, hogy kamerát felszerelni csak magántulajdonra lehet. Közterületre nem rakhatunk fel kamerát, magántulajdonra viszont mindenféle engedély vagy hozzájárulás nélkül. Addig amíg az én saját magán tulajdonomat rögzíti a kamera – tehát amíg az én tulajdonomat látja – addig semmi gond nincs – világosít fel Várhelyi Tamás ügyvéd.

– A kérdés onnantól kezdve kezd érdekessé válni, amikor a kamera közterületet rögzít és azon mások is láthatóak lesznek.

Az európai uniós adatvédelmi rendeletben – amit a magyar törvényhozás is elfogadott és a magyar jog részét is képezi – benne van, hogy az ilyen fajta adatkezeléshez – harmadik személyekről felvételt készüljön – szükséges az, hogy a jogos érdekeinket igazolni tudjuk.

Amennyiben nekem jogos érdekem fűződik ahhoz, hogy ezt a felvételt rögzítsem, akkor én ezt megtehetem. Nincs általános szabály, ezt mindig egyedi esetben kell vizsgálni.

Abszolut jogos érdekünk lehet – vagyonvédelmi és személyvédelmi szempontból kamerával megfigyelni a bejáratot.

– Akkor – nyilván az én bejáratom és annak a közvetlen környezete, ha látható a felvételen – az teljesen jogszerű. Természetesen erre hivatkozva nem kamerázhatom végig az utcát.

A saját magántulajdonon azt filmezhetünk, amit akarunk, a tárolási idő is eltérőek lehetnek. A hetvenkét órától egészen a 30 napig. Minél hosszabb megőrzési ideje a felvételnek, úgy változnak az indokok is és a jogi érvek, hogy milyen érdekünk fűződhet ahhoz, hogy egy felvételt 31 akár 60 napig is tároljunk.

– Ha 72 óráig tárolom a felvételt, az teljesen logikus. Ha bármilyen rendkívüli esemény történik – például betörés – akkor azzal a felvétellel én tudom bizonyítani az esetet.

Nyilván elég nehéz úgy elhelyezni egy kamerát egy kertes háznál, hogy az csak a kertemet látja és nem lát ki az utcára. Ezeknél az eseteknél a felvétel szempontjából, ami nem releváns, azokat ki kell takarni.

– A büntetőeljárásban, ha mondjuk hozzám betörnek, a kamera felvételt én bizonyítékként a hatóság rendelkezésére bocsáthatom, sőt van, ahol a hatóság kéri, ha van kamera felvétel, akkor az bocsátják rendelkezésre. Nagyon elcsépelt filmes téma, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit beszerzi a rendőrség, ha látszik rajta valami és azt a felvétel tulajdonosa nem is tagadhatja meg.

Várhelyi Tamás szerint abban az esetben, ha a betörő bejön a lakásunkba vagy házunkba, nem hivatkozhat arra, hogy a személyiségi jogai sérülnek és nem járul hozzá a felvétel készítéséhez.





– Itt két alapjog konkurál, az egyik a közbiztonsághoz való jog, a másik pedig a személyiségi jog. A rögzítéses kamera felvétel egy nagyon jól használható bizonyíték. Többször visszanézhető és ez igaz az autókban használt menetrögzítő kamerára is.





A szakértő itt azonban felhívta figyelmünket arra, hogy több országban is tilos ezeknek a fajta kameráknak a használata. Ezért, ha autónk rendelkezik ilyen felszereltséggel, külföldi utak előtt célszerű utánanézni a helyi szabályozásnak, nehogy bajba kerüljünk.





Megakadályozni ugyan nem tudjuk a betöréseket, lopásokat, vagy azt, hogy bármilyen módon feldúlják a magánszféránkat, de sok esetben már elrettentésként is jó szolgálatot tesz egy-két jó irányba felszerelt kamera.