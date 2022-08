– Ez a nap ünnepély, a helyi termelők és terményeik ünnepélye – mondta a polgármester Fazekas Gábor, aki kiemelte a gazdák kitartó munkáját, hogy ebben az aszályos, forró melegben is küzdöttek és tovább vitték a jó hírét a messze földön híres a cecei dinnyének. Reményét fejezte ki abban a tekintetben is, hogy a Cecei Dinnyenap a jövőben többnapos fesztivállá tudná kinőni magát. Vajai-Kovács Viktória művelődésszervezőtől azt is megtudtuk, hogy az ősszel sem maradnak a helyiek és a környékbeliek nívós rendezvény nélkül, ugyanis szeptemberben érkezik a lecsófesztivál, amely ugyancsak a kulináris élvezeteket és ezzel együtt a társasági életet kedvelők kedvenc programja lehet.