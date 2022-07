A harmadik vezetői ciklusában milyen feladatai lesznek?

– Az egyetem tavaly nyáron alapítványi fenntartásúvá vált. Ez az átalakulás nem csupán formai változást jelent, az egyetemi dolgozók esetében megvalósult a kétszer 15%-os alapbérfejlesztés, továbbá a Bánki Donát Technikumban a pedagógusok már az idei évtől plusz 10% bérpótlékot kaptak. Ezzel a béremeléssel jelezte a fenntartó, hogy a fejlesztések mellé teszi le a voksát humán területen is. Az alapítvány kuratóriuma és a szenátus megtárgyalta, és meghatározta az intézmény fejlesztési tervét. Ennek alapján az egyik legfontosabb feladatunk a nukleáris tudásplatform szerepünk erősítése. Ez azt jelenti, hogy a mi egyetemünk, mint az alkalmazott tudományok egyeteme, a gazdasági szféra szereplőinek igényeit figyelembe véve végzi az oktatási, kutatási tevékenységét, középpontban az atomenergiai képzésekkel. Ezen belül is a működtetés, a karbantartás, az üzemeltetés, és nem utolsó sorban a kutatás és a fejlesztés területére képzünk szakembereket. Mindehhez a feltételeink is többségében biztosítottak. Augusztus végére lezárul a Paksi Kompetencia és Kutatóközpont fejlesztési projektünk, amelynek keretében kiváló roncsolásos, roncsolásmentes laborokat alakítottunk ki, felújítottuk a gépműhelyt, és a hegesztőbázist is tudtuk fejleszteni, továbbá az Ecotech Nonprofit Zrt.-nél létrehoztuk az Atomerőművi Képzési Bázist. Ez a projekt elsődlegesen a paksi atomerőmű-bővítés szakmai támogatását hivatott szolgálni, de nyilvánvaló, hogy az egyetemünk nem csupán ezen a területen profitálhat belőle. Az összességében 1,5 milliárd forintos projektből több mint 900 millió forintot költöttünk laborokra. A nukleáris területen kívül a másik nagyon fontos feladatunk is az energetikához kapcsolódik, a Zöld transzformáció összefoglaló nevet viseli. De mindezeken kívül fogadókészek vagyunk más képzési, kutatási igényre is.

Ez elég rugalmasnak tűnik…

– Alakulásunkkor a Dunai Vasmű szakember-kiszolgálása volt az elsődleges feladat, húsz éve, amikor a Hankook zöldmezős beruházást hajtott végre, a jól bevált szakstruktúrát kiegészítve gumiipari szakembereket is képeztünk. A jövőre tekintve a nukleáris irány került a fókuszba. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy az egyetemünk életben maradását és fejlődését annak is köszönheti, hogy együttműködő a vállalatokkal, és olyan szakembereket képzünk, akikre a gazdaságunknak szüksége van.

Ebbe a rendszerbe hogyan illeszkedik a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikuma?

– A szakképzés fejlesztésével is jelentős feladatunk van. Egyfelől a Bánki egy technikum. Középfokú végzettségű szakembereket képez a gyáraknak, vállalkozásoknak. Másrészt az egyetem leendő hallgatóit neveli ki, hiszen a tehetséges hallgatóknak lehetőségük lesz nálunk továbbtanulni. A diákoknak így különböző szintű, de teljes életpályát tudunk biztosítani. Célunk, hogy ne kallódjon el egyetlen tehetség sem. Az Ecotech Nonprofit Zrt. által pedig a felnőttképzésben is aktív részt tudunk vállalni. Így az egyetemi portfólióban minden szintű képzési modell megtalálható.

A gazdasági szféra szereplőit sokszor hozza szóba. A cégek, vállalkozások ennyire fontosak az egyetem életében?

– Hiszek abban, hogy az egyetem ereje részben a munkatársainkban, másrészt a partnereinkben, a szövetségeseinkben van. Időről időre egyre több vállalati partner köt velünk együttműködési megállapodást. Természetesen ezeknek a vállalati szövetségeseknek elvárásaik is vannak, hiszen jól képzett szakemberek közül szeretnének majd maguk számára válogatni.

Mivel kapnak az itt tanuló diákok többet és mást?

– Nálunk a hallgató nem egy Neptun-kód, itt egyéni bánásmódot kaphat, emberként és partnerként bánunk ugyanúgy velük, mint a kollégáinkkal. Igazolja ezt az is, hogy az idén ismét családbarát munkahely lettünk. Mindemellett, ami nagyon lényeges, hogy számos olyan partnercégünk van, amelyek tárt karokkal fogadják a nálunk végzett fiatalokat. Sőt, részt vállalnak a képzésükben is. Akik egy fejlesztő környezetet biztosító, jó laborparkkal rendelkező intézményben szeretnének tanulni, s később perspektivikus munkahelyen szeretnének dolgozni, akkor bizonyosan jól döntenek, ha a Dunaújvárosi Egyetemet, illetve a DUE Bánki Donát technikumát választják.

Ez a harmadik rektori ciklusa… Mi volt a személyes motivációja?

– Ha nem látnám ennek a munkának a szépségét, az inspiráló feladatokat, ha érezném a kiégés bárminemű jelét, akkor nem pályáztam volna. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és a szená- tus bizalmat szavazott, amelyet szeretnék megszolgálni. A jó csapatban hiszek. Korábban rektorként az volt a feladatom, hogy megőrizzük az intézmény életképességét, önállóságát, vitalitását. Most egy tisztességesen finanszírozott időszakban a fejlesztéseket kell menedzselni. Azt nem tudom ígérni, hogy ez az időszak nem okoz majd kényelmetlenséget, ilyen például a korszerűsítés miatti költözés, de ha a fejlesztések befejeződnek, a Dunaújvárosi Egyetem nemzetközi mércével mérve is az élvonalba kerülhet az alkalmazott tudományok terén.