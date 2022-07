„A hőségriadó alatt 1400-1600 vendég is megfordul a megújult fehérvári strandon, a júniusi nyitás óta – a hűvösebb napokat is beleértve-pedig átlagosan napi 700 vendég keresett felfrissülést a medencék mellett. Idén már többször volt telt ház is, ami 1600 vendéget jelent – mondta Keresztes Gábor a Városgondnokság létesítmény-üzemeltetési vezetője a gondnokság weboldalán.

A cikkben azt is kiemelik, hogy a strand nagyon jó műszaki állapotban várja a vendégeit változatlan jegyárak mellett.