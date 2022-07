Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a Magyar Cukrász Ipartestület idén is megrendezte az Év Fagylaltja versenyt, amely egyik regionális döntőjének Székesfehérvár adott otthont. A szakmai zsűri tagjai, Balogh László, Baracskay Angéla, Gerő Eszter, Szűcs Árpád és Erdélyi Balázs, már a megyeszékhelyen megrendezett alkalommal is kiemelték, hogy a verseny célja a hagyományos, jó minőségű kézműves fagylalt népszerűsítése.

A bírák korábbi döntése alapján Fejér megyéből két fagylaltmester is megmérettethette magát a mai napon rendezett országos döntőn. Kovács Roland Krém karmell nevű édessége az „A”, míg Reif Ferenc Csokoládé kókusz sorbetje az „M”, mint mentes kategóriában jutott a döntőbe.

A mentes kategória idén visszatérő lehetőségként volt jelen a versenyen. Idén ismét vártak olyan fagylaltokat, amelyek nem tartalmaznak hozzáadott cukrot, glutént, laktózt és tejfehérjét.

Reif Ferenc Csokoládé kókusz sorbetje pedig amellett, hogy ezeknek a kitételeknek eleget tett, megfelelt a versenykiírás további részeinek és a zsűrinek is, olyannyira, hogy 2022-ben az Év Fagylaltja verseny bronzérmét tudhatja magáénak.