A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete 25. alkalommal hívta életre az Év Fagylaltja versenyt. Az utóbbi években a megmérettetés már kétfordulós, régiós válogatókat követően rendezik meg a döntőt. Egy ilyen „elődöntőre” került sor ma, hétfőn Székesfehérváron, ahol a szakemberek különleges fagylaltokat, sorbet-ket vonultattak a zsűri elé. A krémes hűsítők sorába olyan klasszikus ízek is bekerültek, mint a csokoládé, a vanília vagy a karamell – persze ezek nem önmagukban, hanem egy-egy különlegesség alkotóelemeként –, ugyanakkor trópusi gyümölcsökből vagy homoktövisből készült fagylaltot is kóstolhatott a zsűri. A bírák, Balogh László, Baracskay Angéla, Gerő Eszter, Szűcs Árpád és Erdélyi Balázs az ízek mellett a tálalást, a díszítőelemeket és a textúrákat is figyelembe vették a kóstolás során.

Szűcs Árpád, a zsűri elnöke kiemelte, a zsűri minden ilyen alkalommal az egyensúlyt keresi. – Egyensúlyt keres a receptek összeállításában, az ízekben, a dekorációban, és abban a kompozícióban, amit a cukrászok létrehoztak – fogalmazott Szűcs Árpád. Mint mondta, a szakemberek tudása mellett a személyiségüknek is meg kell jelenni a fagylaltokban, sorbet-kben. A zsűri elnöke szakmai tanácsokkal is ellátta a versenyzőket.

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének szakmai elnöke kiemelte, a verseny célja, hogy a kézműves fagylaltok minősége javuljon. – Azt gondolom, hogy az elmúlt 25 évben ez a verseny is nagyon sokat segített abban, hogy egyre több helyen, egyre jobb minőségű fagylaltokat kínálnak – emelte ki a szakember. Mint mondta, a verseny kiírása is segíti ezt a fejlődést, hiszen egyre szigorúbb szabályoknak kell megfelelniük azoknak, aki neveznek a megmérettetésre.

A döntőt jövő héten rendezik meg Budapesten, ahol helyben kell elkészíteni a fagylaltokat. A mai, Székesfehérváron rendezett fordulóból továbbjutott, és ezzel régió kiváló fagylaltja díjat nyert Sztaracsek Ádám, a komáromi Jánoska Cukrászda szakembere az Amiamo Mandulás fagylaltjával, a székesfehérvári Krém Cukrászda cukrásza, Kovács Roland Krém Karamell nevű alkotásával, valamint a Szőke „zserbó” nevet viselő édesség, amit Dobó Norbert, a balatonfüredi Füredi Fagyizó cukrásza készített.