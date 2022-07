Reif Ferencről tavaly írtunk először – a családjával Polgárdiban élő fiatalember évek óta szorgalmasan dolgozik azon, hogy a jeges desszertek világában ne csak látványra, de minőségre is olyat tegyen a hűtőpultba - és ezáltal a fagylaltra éhes fogyasztók tölcsérjébe -, amilyet saját gyermekeinek is szívesen ad. 2021-ben két elismerést is kapott a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete által szervezett Év Fagylaltja megmérettetésén, melyek azóta is büszkén csillognak a fagylaltok felett. Akkor Mezei kakukkfütty fantázianevű alkotása szakmai különdíjban részesült – egyedüli Fejér megyei elismertként a versenyen. Ugyanez a fagylaltja az Erdő-­mező kategória bronzérmét kapta.

Ferenc azóta is töretlenül fejleszti magát, rajong a fagylaltkészítés minden csínjáért-bínjáért, nem csoda tehát, hogy ebben az esztendőben sem hagyta ki a megmérettetés lehetőségét. Ám ezúttal – a laikus szemével nézve legalábbis -, nehezített pályán indult. Mentes kategóriában méretteti meg magát. Egyre többen keresik ugyanis ezt az irányvonalat. Ferenc sem véletlenül kezdett el komolyabban foglalkozni a témával…

- Nálam laktóz érzékenységet állapítottak meg, így ma már erre is figyelek – árulja el, ahogy azt is: felesége pedig inzulinrezisztens, neki tehát a cukorbevitelre kell ügyelnie. Éppen ezért jött úgymond „jókor” a hír, hogy az Év fagylaltja versenyen idén újraindították „mentes” kategóriát. Ebben indult most Ferenc is, mégpedig csokoládé-kókusz sorbet fagylaltjával. – Ez egy 50 százalék kókusztartalmú fagylalt, amelynek kókusztartalma 100 százalék kókuszmasszából készült. A fennmaradó rész pedig tejmentes – vízalapú - kakaómassza.

Bevallja, ahogy tavaly, úgy most is olyan sokat dolgozik, hogy nem volt lehetősége túl sokszor kipróbálni az elképzelt fagylalt elkészítését. - A verseny első fordulója előtt 4-5 nappal készítettem el először ezt a fagylaltot. Kiszámoltam papíron az arányokat, lepróbáltuk párszor és indultunk vele!

A Csokoládé-kókusz sorbetben se cukrot, se tejet ne keressünk

Forrás: S.Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

S hogy miért éppen ezeket az alapanyagokat választotta a fagylaltmester? Ezúttal nagyon egyszerű a válasz: - Mindkettő alapvetően a kedvencem! – mondja. A csokoládé és a kókusz – mindenki tudja -, valóban két nagyon is összeillő alapanyag, csodálatosan kiegészítik egymást. Olyan páros, amely méltán lopja be magát a fogyasztók szívébe: gyerekek, felnőttek egyaránt kedvelik. A ’sorbet’ jellegét pedig az adja, hogy nem tejjel, hanem vízzel készült, magyarázza a szakember. – Az állaga is erre utal, a kakaómassza az, ami miatt mégis érezhető benne egyfajta lágyság.

A döntős fagylaltot kóstolgatva azonban még a sokat próbált, intoleranciákkal küzdő – vagy éppen minden eltérést azonnal felfedező - fogyasztó sem mondja meg, hogy ez „mentes” desszert. Az ízek harmóniája, a csokoládé, a kakaóvaj és a kókusz is épp megfelelő arányban keveredik benne, egyik sem tolakodó, egyik sem túl sok vagy éppen érzékelhetetlen. Hogy a jövőheti döntőn ezt a szakma hogy értékeli, nem lehet tudni, de egy biztos: arra már biztosan jó volt a verseny, hogy legalább megszületett ez a kókuszos csokoládé csoda!

A cukor miatt sem kell egyébként aggódnia senkinek: - Hozzáadott cukormentes, maltitolt és eritritolt alkalmaztam az édesítés során, megfelelő arányban. Emellett pedig a fagylaltban lévő kakaóvaj – mint zsiradék -, szintén lassítja a felszívódást. S hiába az alkotás fele kókusz, annak cukortartalma is szinte elenyésző – tudjuk meg.

Július 12-én lesz tehát a döntő, ahol ezúttal a szakavatott zsűri előtt készülnek majd a versenyalkotások. Merthogy az első fordulóban „hozott anyagot” kóstolhattak a bírák, az utolsó megmérettetésen – a legjobbak között – azonban már minden fagylalt nyílt színen, titkoktól (is) mentesen készül.