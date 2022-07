A hagyományőrző napot Bálint Istvánné polgármester nyitotta meg stílusosan, a nagyigmándi kurucok 17. századi mintára készített ágyújának elsütésével. Vak Bottyánról, a legendás kuruc generálisról nevezte el magát a Komárom-Esztergom megyei nagyigmándi hagyományőrző társaság, mondta el Kovács Attila, az eredeti öltözéket és csizmát viselő vezetőjük. A Rákóczi-korban használatos tábori ágyút egyébiránt akkor nem elölről sütötték el, tájékoztatott a „kuruc vitéz”, aki a Hagyományőr című magazin főszerkesztője. Az 1700-as évek elejének, a Rákóczi szabadságharc idejének kevés a nosztalgia-hagyományőrzője, árulta el a személyes okait a dicső történelmi korszak kiválasztásának Kovács Attila. Valódi kacagányt viselt vállán, azaz párducbőrt, s korabeli fegyvereket is magukkal hoztak. Szomszédságukban a Komáromi Baranta Egyesület gyakorlatozott – hajdanán fegyver nélkül, vagy csupán íjjal harcoltak e korszak harcosai, igen látványosan. Mai követőik jellegzetes vérvörös öltözékükben mutatják be a test-test elleni küzdelmet, s lóhátról nyilaznak. Ezúttal lovak nélkül érkeztek, csoportos bemutatójuk lenyűgöző volt így is.

Eredeti ejtőernyő az 1990 évek körüli időkből, mentőernyő, gépkarabély, lövedékálló mellény, ejtőernyős sisak, kések, tőrök, hátizsákok, éjjellátó távcső sorakoztak a

Magyar Különleges Erők Hagyományőrző Egyesülete asztalainál, a fegyverek szigorúan véglegesen és visszafordíthatatlanul hatástalanítva. Gulyás Zsolt maga is szolgált felderítőként a délszláv háború idején, 13-szor ugrott ejtőernyővel. A NATO-csatlakozáskor lényegében mindenelavult a látott harci eszközökből, mondta el, Varga Zsolt egyesületi elnökükkel – 1987-es mintájú egyenruhában - szívesen mutatták be az érdeklődőknek a réginek számító fegyvereket.