A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola és a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány számos olyan ingatlan újított fel az elmúlt években, melyek célja a kultúra népszerűsítése, ápolása lett. Sokan járnak a Halász-kastélyba, harmadik évadát kezdte meg a Csajághy Laura Szabadtéri Színpad, s méltán lett sikeres a Vörösmarty Emlékház felújítása is. Miskolctól Csákváron át Nagykanizsáig számos helyszínen teremt értéket a Népfőiskola, de a Velencei-tónál sem állt le a munka: a következő terv a kerékpáros pumpapálya melletti gyermektábor létrehozása, s már javában folyamatban van a velencei Meszlényi-kastély felújítása is. Ezzel kapcsolatosan L. Simon László, a Népfőiskola védnöki testületének tagja mondta el nyilvánosság előtt a biciklis pumpapálya átadóján:

- Ha elgyalogolnak a velencei vasútállomás felé, akkor láthatják, hogy nemsokára bokrétaünnepség lesz a Meszlényi-kastélynál, amelyről pár éve még mindenki azt gondolta, hogy össze fog dőlni. Lám, lám, ezt az épületet is megmentjük. Bízom benne, hogy júliusban tető alatt lesz az épület és egy év múlva mindenki láthatja, hogy eredeti állapotában és pompájában lett helyreállítva a pusztulásra ítélt műemlék. Már csak a polgármester úr együttműködését kérjük, hogy amit megígért, az működjön: a kastély körüli parkot is rendbe kell ugyanis tenni, a szocializmus betontörmelékeit eltüntetni, gondozni, s a látogatók, a lakosság számára megnyitni – fogalmazott L. Simon, utalva arra, hogy a terület egy része az önkormányzaté, s azt ingyenes vagyonkezelésbe adnák át a Népfőiskolának. Az eseményen részt vett Gerhard Ákos polgármester is, aki erősen helyeselt és bólogatott, amikor ezen ígéretét szóba hozták.