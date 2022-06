A Magyar Asztronautikai Társaság egyébként már 1994 óta szervezi az űrtábort, 2002-ben Székesfehérváron volt az országos rendezvény. 2020-ban és 2021-ben a járvány miatt ugyan az online térbe került ez a rendezvény is, most viszont Székesfehérváron , élőben, olyan nagy nevekkel találkozhatnak az ifjú űrkutatók, mint például Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos, űrkutató, Arnócz István, a Magyar Asztonautikai Társaság főtitkára, a SpaceApps Kft. ügyvezető igazgatója, Bacsárdi László, a MANT alelnöke, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia levelező tagja vagy éppen Both Előd, az ENSZ Világűrbizottság Tudományos és Technikai Albizottságának korábbi elnöke.

A tábort - Ifjúsági Űrtábor néven - Abonyi Ivánné hozta létre 1994-ben azzal a szándékkal, hogy megismertesse a fiatalokat az űrkutatással.