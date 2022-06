„Felépíteni lehet, sőt kell is templomot, de a hit és a közösség ereje tölti meg tartalommal magát az épületet, s akkor válik igazi templommá” – hangsúlyozta Spányi Antal megyés püspök a felújítás alkalmából tartott szentmisén. A velencei plébános, Récsei Norbert István szolgál Baracskán is, ezúttal Hasap Ferenc kispap, szeminarista és Kercza Asztrik ferences pappal közösen miséztek püspökükkel az ünnepi eseményen. Pályázaton nyert az egyházközség 15 millió forintot a templom szigetelésére, új belső burkolatára, festésére, számolt be róla Récsei plébános. Szőlősy Attila polgármester és Kereszturi Katalin egyházközségi tag támogatták a sikeres pályázatot és a kivitelezést. Míg zajlott a felújítás, a faluházban, illetve a református templomban zajlottak a szentmisék Horváth Evelin lelkész asszony felajánlására. A renoválás alatt az egyházközség tagjai áldozatos munkával segítettek, amiben csak tudtak, végül az alapos, minden négyzetcentimérre kiterjedő takarításban.

A baracskai templomot a vészterhes 1950-es években építették, 1958-ban szentelték fel, sokan nem is hitték, hogy a hatalom engedélyezi a megvalósulást. Székesfehérvár tizennyolcadik püspöke, a legendás Shvoy Lajos maga szentelte fel segédje és negyvenhét pap részvételével a templomot. Kicsit politikai tiltakozás és állásfoglalás is volt e nap néhány dicső órája. A hatalmas freskót Bicskei Karle János alkotta, helyi hívek is szerepelnek rajta, a stációk is művészi igényűek. Valóban másként szép e szakrális hely, mint az öreg, évszázados katedrálisok, kicsiny kápolnák. Tágas, levegős, fényes és világos – e hajléknak ez a varázsa, amit a mostani felújítás színei felerősítettek.

Egyházközségi képviselő-testületi választást is tartottak, Spányi Antal megyés püspök a mise keretében vette ki esküjüket a következő időkre tőlük. A karzaton Havasi Katalin operaénekesi minőségben énekelte végig a szertartást Tóth Rita Zsófia orgonista kíséretében. „Keresztény közösségünk legyen az élő, eleven templomunk!” - mondotta Spányi Antal áldásának végén.