Szakember- és referensképzés előzetes igényfelmérése a V4 országokban címmel tartottak konferenciát a Digitális Jólét Program szervezésében. A fehérvári Hiemer-ház bálteremében zajló program célja az volt, hogy a Magyarországon már sikeres digitális térségfejlesztési referens képzést bemutassák és népszerűsítsék a a V4 országok, illetve Szerbia és Románia magyarlakta területeiről meghívott felsőoktatási és szakképzési szakmai körnek.

– A digitalizáció itt van velünk és hatni fog azokra a szervezeti egységekre is, akik például a közügyeket intézik – kezdte köszöntőjét Cser-Palkovics András a Civitas Sapiens V4 Toolbox Workshopon. Mint mondta, szüksége van a közigazgatásnak olyan szakemberekre, akik eleve ilyen típusú felsőoktatási tanulmányokat végeznek, valamint olyanokra, akiknek nem ez a fő hivatásuk, de munkájuk nagyban összefügg a digitalizációval. Ezért fontos, hogy időről-időre olyan képzésben részesüljenek, ahol ezeket az új technológiákat megismerhetik és alkalmazni is tudják azt, munkájuk során. A polgármester példaként az okos tantermeket hozta fel: – Hiába áll rendelkezésre a legmodernebb technológia, ez önmagában semmit sem ér. A lényeg, hogy a pedagógust, fel tudják készíteni arra, hogy ezekkel az új technológiákkal élve át is tudja adni a szükséges tudást és információt az erre nyitott közösségnek. A városvezető továbbá kiemelte: fontos, hogy nemzetközi jó gyakorlatokat is megismerhessünk, a V4 együttműködés pedig jó felület ezeknek a gyakorlatoknak a bemutatására.

A szakmai program Némethné Gál Andrea, az Edutus Egyetem rektorának előadásával kezdődött, aki elmondta, hogy alapvetően két képzést különböztetnek meg az idén fennállásának 30. évfordulóját ünneplő egyetemen: a digitális térségfejlesztést, valamint a referens képzést, amely már nemcsak itthon, de a határon túl is népszerű választás. A délelőtti előadások során még Takács Olivért a Magyarországi Drón Koalíció szakértőjét, Bial Tibort, a Cseh Köztársaság nagykövetét és Balla Attilát, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezető-helyettesét hallhatták a résztvevők. A rendezvényt záró V4 kerekasztal-beszélgetéshez a fentebb említett szakembereken kívül, még csatlakozott Keszegh Béla, Révkomárom polgármestere, Besenyei Sarolta, a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. irodavezetője, valamint Lehrner Zsolt a megyeszékhely alpolgármestere is.