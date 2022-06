Máris adja magát a kérdés néhány strandszerető polgár számára, mi lesz a strand nagymedencéje fölött magasodó sátortető sorsa? Idén mintha nem akarnák lebontani, de vajon miért nem?

Bozai István, a Városgondnokság ügyvezetője adta meg kérdésünkre a választ. Eszerint a tavalyi évhez képest annyi a változás, hogy az úszók által használt medence fölé az ősszel egy új sátrat építettek a régi, korszerűtlen helyett. Az új típusú sátor teteje nem elbontható, ám az oldalfalak felerészben igen. A sátoron így nyáron nem ajtók, hanem gyakorlatilag szabad nyílások lesznek mind a négy oldalról, de a teteje marad a nyári időszakban is. Ha ezt a sátrat „rendszeresen” lebontanák, a szerkezet olyan mértékben roncsolódna, hogy nem lehetne újraépíteni.

Forrás: NAGY NORBERT

Bozai arra is felhívta a figyelmet, hogy a tetőszerkezettel több árnyékos része lesz a strandnak, mint amennyi eddig volt. Az ügyvezető elmondása szerint játszótereken is sok helyen kell napvitorlákat tenni a homokozók fölé, illetve a kismedencékhez is napvitorlákat kellett felszerelni, mivel nagyon erős mostanában az UV-sugárzás.

A kérdés már csak az, hogy a strandolók komfortérzetét ez mennyire fogja befolyásolni? Mit szólnak ehhez azok a pancsolni vágyók, akik a nyári strandolás közben sem akarnak lemondani a sütkérezésről? Ugyanakkor a strandon van másik medence is, amely fölött nincs fedés, így aki akar, ott is fürödhet, a tűző napon. Nem kell sokat várni, ugyanis június 15-én kinyit a székesfehérvári strand!