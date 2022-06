Nem túlzás azt mondani, hogy szinte leszakadt az ég csütörtökön Mór városára, hiszen utcáin hömpölygött a víz, a körforgalomban egy sárpatak kerülte meg a magyar lobogó szigetét. A Wekerle Sándor Szabadidőközpont épülete is kapott az égi áldásból, olyannyira, hogy átbukott a víz az ereszen, és bekúszott az öltöző folyosójára is. Azonban ebből szinte semmit sem vett észre a több száz izgatott iskolás és a lelátókon sorakozó büszke szülő, ugyanis két órakor kezdetét vette az Akikre büszkék vagyunk városi díjkiosztó.

A rendezvényt Fenyves Péter nyitotta meg. Mór város polgármestere nem borzolta a kedélyeket hosszú beszéddel, hiszen mindenki a nagy pillanatra várt, ezért csak megköszönte a diákoknak, a tanároknak, illetve az iskolákon kívüli nevelőknek, hogy az élet oly sok területén helytálltak, jó hírnevet szerezve ezzel az iskoláknak, illetve a városnak. A beszédét követően megkezdte kiosztani a 427 elismerő oklevelet az arra érdemeseknek.

A polgármester kérdésünkre elmondta: – Régi hagyomány, hogy iskoláink szorgalmasabb tanulói elismerésben részesülnek. Ahogy az a díj nevében is benne van, azok kapják, akik büszke az intézmény, a város és nyilván a szülők is. Olyan gyerekek kezébe kerül, akik a tanulmányi eredményeikkel, vagy a maguk által választott területeken való helytállással jeleskedtek, legyen az kultúra, sport vagy egészségügy. Ez egy tradicionális rendezvény, ahol megköszönjük a diákok szorgalmát, kitartását, munkáját. Ezáltal bekerülnek az Akikre büszkék vagyunk lajstromba, és ezzel párhuzamosan a város történetébe is.

Forrás: / Hrubos Zsolt

Mint megtudtuk, nemcsak egyéniben, hanem csapatban is le lehetett tenni olyan teljesítményt az asztalra, amit ilyen elismeréssel díjaznak, sőt, több tanuló több területen is jeleskedett egyszerre, így nem egy kisdiák egész oklevélcsokorral térhetett haza csütörtökön délután, ami azért is öröm, mert az elismerésen túl vásárlási ajándékutalványt is rejt az oklevélhez csatolt boríték. Emellett sokan közülük még abban is reménykedhetnek, hogy saját iskolájuk az évzáró napján megjutalmazza őket az Iskola legkiválóbb tanulója díjjal, aminek szintén nagy hagyománya van a városban.

A Zimmermann Ágoston Általános Iskola diákjai vállalták magukra az ünnepi műsort, mely a nehéz iskolásévek örömeiről és nehézségeiről szólt. Táncoltak, rappeltek, elénekelték, hogy legyetek jók, ha tudtok, de verset mondtak a rosszaságról is. Utóbbiból kiderül, hogy: – Aki rossz, annak édes az élet, mert nem kell megenni a főzeléket.

A díjkiosztón a legnagyobb intézmény igazgatónőjét kérdeztük, milyen eredmények születtek náluk. Kajos Péterné, a Radnóti Miklós Általános Iskola vezetője elmondta: – Közel 40-en érdemelték ki az elismerést csak a mi iskolánkban és ebben elég sok a csoportos díjazott, hiszen több csapatsportágban, illetve tanulmányi csapatversenyen is részt vettünk. Akik itt vannak, azok nagyon örülnek és nagyon büszkék, hogy átvehetik a díjat. A 7. és 8. osztály jelenleg a Határtalanul programnak köszönhetően úton van. Ők kétszeresen is örülhetnek, egyrészt, mert utazhatnak, másrészt mert díjat is kaptak, amit én veszek át helyettük.

Az igazgató hozzátette: – Ez a díj nagyon fontos a tanulóink számára, mert rendkívüli módon motiválja őket, hogy egyre jobb eredményeket érjenek el, akár egyszerre több területen is.