– Eddig ketten béreltük a Prohászka Ottokár utcai lakást: összesen százezer forintot fizetünk, a rám jutó ötvenezret még csak-csak kiköhögtem valahogy a 123 ezer forintos nyugdíjamból. De most rettentően elkeseredett vagyok, mert a főbérlő azt mondta, június 30-ig el kell hagynunk a lakást – panaszolta lapunknak B. Jánosné, aki megérti, hogy a tulajdonosnak más tervei vannak a lakással, ám ez az ő problémáját még nem oldja meg.

– Most elkezdtem a holmijaimat bedobozolni, kibérelek egy garázst, oda bepakolom a személyes dolgaimat, az emlékeimet, én meg kimegyek az utcára, ha már nincs más megoldás – tette hozzá nyugdíjas olvasónk, aki azt állítja, 2019-ben beadta a lakáskérelmét az önkormányzathoz, de nem tud arról, hogy lenne-e számára szabad lakás.

Információink szerint az önkormányzat az elmúlt három évben egy Mura utcai, illetve egy Köfém lakótelepi lakást is felajánlott olvasónk számára, de ezzel a lehetőséggel nem élt az idős hölgy. Úgy tudjuk, hogy a jövő pénteki közgyűlést megelőzően ülést tart az a szakbizottság, ahol több lakásigénylés esetében is döntést hoznak, s köztük van B. Jánosné kérelme is.

Mindenesetre, ha valaki egy szobával, vagy valamilyen más módon segíteni tudna, szeretne az idős asszonynak, keresse szerkesztőségünket!