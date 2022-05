– Még 2016-ban nyert Csurgó egy pályázaton, melynek köszönhetően kiépítették azt a kilenc kamerából álló rendszert, ami eleddig, mindenfajta fejlesztés és változtatás nélkül védte a települést – mondta Temesvári Krisztián. A polgármester azt is hozzátette: – Azóta változott a településkép, kinőttek a földből épületek, változtak a közterületek, így a kamerák több tűz-, illetve káresetben nem biztosítottak megfelelő minőségű képet. Most a kamerákat áthelyeztük, magasabbra tettük, de még így is felmerültek olyan településrészek, illetve bevezető utak, mint például az Isztimér irányából érkező, ahol nem látta a forgalmat a kamera, csak a Dózsa György úti kereszteződésnél. Ugyanez igaz volt például a Papharaszti földútra is, ugyanis ott is meg lehetett közelíteni, majd el lehetett hagyni a települést úgy, hogy egyik kamera sem rögzítette a látogatást.

Mint arról korábban a hírlap is írt, a térfigyelő rendszer nagy szolgálatot tett Csurgónak, ugyanis segítségével meg tudták állítani az Isztimér felől érkező illegális hulladéklerakási lázat, aminek felszámolására jelentős humánerőt és anyagi forrást használtak fel.

A beruházással kapcsolatban a polgármester azt mondta: – Mivel nem volt ilyen pályázat, saját forrásból valósítottuk meg, mintegy másfél millió forintból. Öt új kamerát helyeztünk ki, köztük egy 360 fokban látót is. Utóbbinak igencsak megörültek a butiksor bolt tulajdonosai és a hozzájuk járó vásárlók is, akiknek parkoló autóiban is kárt okozhatnak a szabálytalanul vezetők.

A rendszer a rögzített adatokat sokáig tárolja, ám azokhoz értelemszerűen csak a rendőrség férhet hozzá. Mivel Fehérvárcsurgón rendkívül jó a közbiztonság, így leginkább csak az illegális hulladéklerakással kapcsolatos problémák jelennek meg a kameraképeken, úgy évi 4-5 alkalommal.