A bicskei intézmény a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikum nevet viseli, többszörös profilváltás után.

- A kifutó szakgimnáziumi képzés negyvenkét diákja tett írásbeli vizsgát magyarból, többségében nappalisok, estin végzettek és néhány külsős – mondta el Bottlik Zoltán igazgató. – Nehezített pályán teljesítettek diákjaink, a két év alatt kilenc hónapig online-oktatásban részesültek, elismerés jár nekik érte, nem volt könnyű. A rendészeti és informatika szakgimnáziumosok írták a magyar érettségit, más miatt is jeles nap volt ez nálunk. Somos Ágnes tanárnő kísérte utolsó diákjait nyugdíjba vonulása előtt. A tanárnő itt érettségizett, s 1981-től megszakítás nélkül itt tanít, nehéz lesz tőle megválni.

A Székesfehérvári SZC Vajda János Technikum ötven végzős diákjától búcsúzott el. A világjárványt övező korlátozások miatt, három év után először lehetett megtartani az iskolai ballagásokat, hagyományos időben és hagyományos módon

Forrás: Iskola

Kicsit hamarabb kijött a vizsgáról a 12/a. osztályos, rendészeti szakos, bicskei Valencsik Dóra, elkészült az írással. Marad az ötödik technikusi évben is a Vajdában, később a katasztrófavédelem területén kíván elhelyezkedni - egyébként önkéntes tűzoltó, a bátyja hivatásos, s később diplomát szeretne szakterületén, majd tanítani leendő rendőrök, tűzoltók képzésében. Szabó Magda Tűzgolyó című novelláját választotta elemzésül, korábban nem olvasta, de még a vizsgahelyzetben is hatást gyakorolt rá a lírai hangvételű írás, mondta el a kapun kilépve. Választott tárgyaként angolból is érettségizik, s a matematikától sem fél, árulta el. Elmesélte, hogy a vizsga előtti napon talált egy négylevelű lóherét. Bár ez játék, reméli, szerencsét hoz a szerencsés jelnek tartott növény.

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A tíz éve alapított „falusi” iskola, a Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskolában három csoportjában – gimnázium, technikum, esti képzés – ötvenketten érettségiznek, mondta el Bányai György igazgató. A kötelező tárgyakon kívül minden tárgyból érettségiztetnek, amit tanítanak, s amit a maturandusok kérnek, így vállalták az iskolaalapításkor. A közismereti tárgyakon kívül többek között földrajz, biológia, informatika, vizuális kultúra, valamint mezőgazdasági ismeretek, vendéglátóipari szaktárgyak szerepelnek, és heten sportismeretekből vizsgáznak. Előrehozott nyelvi érettségit tesz húsz 10-11 osztályos angolból és németből, többségük emelt szinten.

Forrás: I

- A szóbeszéd ellenére az érettséginek ma is rangja van – hangsúlyozta Bányai igazgató. – A jelöltek izgatottsága mutatta, hogy ez az első komoly „tétes mérkőzés”, s komolya is veszik a feladatot.