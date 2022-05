– Ez a tavalyi, tavalyelőtti és az idei évfolyamnak a vizsga előtti utolsó hétvégéje. Véget ért az elméleti tanfolyam, most már kint vagyunk a hangárban, és készítjük elő a repülőteret. A pályának egy részét már átnéztük, a repülési szezon előkészítésének az utolsó fázisához érkeztünk. Az idei évfolyamos növendékek május végén levizsgáznak, majd elkezdik ők is a kiképzésszerű repülést – mondja Józsa Dávid.

A sportrepülés meglehetősen széles skálán mozog. A klasszikus mondás, hogy minél előbb kezdi valaki, annál nagyobb valószínűséggel fogja hivatásszerűen űzni, ez a pilótákra is igaz. – Korábbi tanoncaink közül van már olyan, aki nyíregyházi egyetemre jár, amiről elmondható, a magyarországi hivatásos pilótaképzésnek az úgynevezett csúcsa. Ott már nemcsak vitorlázógéppel, de motoros repülőgéppel is repülnek. Van olyan növendékünk, aki már elvégezte az egyetemet és motoros oktatói papírt is szerzett.

Józsa Dávid számára a repülés hobbi. Mivel édesapja katonai pilóta volt, beleszületett ebbe a légkörbe. Először vitorlázóval repült, majd motorossal. 2007-ben kezdte el a vitorlázó-műrepülő képzést, 2012-től a vitorlázó-műrepülő válogatott tagja, mára már hat világbajnokságon van túl. Foglalkoztatja a repüléstörténet is. – Fehérvár repüléstörténetének kapcsán ismertem fel, hogy mekkora kincsek vannak itt, mint például a Nemere, ami odáig jutott, hogy elkezdtük újjáépíteni. Amikor nem repülünk, akkor azzal foglalkozunk. Mára ez olyan szintre lépett, hogy pár barátommal asztalos vizsgát tettünk, és már azon gondolkodunk, hogy a Magyarországon már nem létező repülőasztalos szakmának a képzési tematikáját szeretnénk összeállítani.

Börgönd a megyeszékhely kiemelkedő pontja a repülést tekintve

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Jelenleg is olyan katonai helikopter restaurálásán dolgozik barátjával, amely 1974 áprilisától 1990-ig itt szolgált Börgöndön. Teljes egészében az eredeti katonai állapotba állítják vissza, minden berendezése megegyezik azzal, amit itt, Börgöndön a 70-es 80-as években használtak. – A repülést van, aki hobbinak szeretné, de valaki komolyan, versenyszerűen akarja űzni, oktatni, vagy hivatásszerűen az élete részévé válik. A vitorlázórepülést, illetve a sportrepülést régen az MHSZ keretein belül lehetett elsajátítani. A kereskedelmi és a katonai repülés előképzése és kiválogatása volt a célja. Az oktatás keretein belül szerveznek honvédelmi kadéttáborokat, ahol a honvéd kadétprogramban részt vevő diákok megismerkedhetnek a repüléssel.

Tavalyelőtt a csapat Kecskeméten tapasztalhatta meg azt az élményt, milyen egy Airbusszal repülni. Tavaly pedig egy H-145 M típusú helikopterrel repülhettek a növendékek. Ezek mellett repültek még motoros vitorlázóval, vitorlázóval és motoros géppel. A pilótáknak szigorú orvosi követelményeknek kell megfelelniük. Ennek különböző szintjei vannak. A vitorlázó sportrepülőnek más orvosi vizsgálatra van szüksége, mint egy oktatónak. A kereskedelmi és katonai pilótának a legmagasabb orvosi elvárásoknak kell megfelelni, a csúcs a sugárhajtású gép.

– Különválasztanám a szakmát és a hivatást. Ma Magyarországon a munkavégzés történhet valamelyik légitársaságnál, vagy lehet katonai, illetve légi rendészetnél, légimentőknél, lehet mezőgazdasági repülés. Amit mi itt csinálunk, ha úgy nézzük, egy külön szakma, mert a repülés minden formában ugyanolyan; ha valaki hivatásszerűen csinálja, kell hozzá kitartás és alázat. Három olyan növendékkel is büszkélkedhetünk, akik ott vannak a nagygépes kereskedelmi, hivatásszerű repülés kapujában, utána ezt választhatják az életüknek.